Havvind får ny hal på sydvestjysk havn

Fredag 21. oktober 2022 kl: 11:16

Siemens Gamesa er første lejer



Fakta om den nye hal til havvind:

Størrelse: 6.200 kvadratmeter

Højde: 35 meter

Bygningen vil kunne tåle maksimal belastning og bliver en af de stærkeste med de højeste kapaciteter i Europa

Af: Redaktionen Arealet på Esbjerg Havn, hvor havnen nu påbegynder byggeriet af en kæmpehal. Den nye kæmpehal kommer til at ligge i tæt tilknytning til havnens øvrige vindmølleaktiviteter.Esbjerg Havn satte tidligere på året gang i projekteringen af en facilitet til offshore vind efter at have identificeret et behov for lager- og montagefaciliteter på havnen.- Vi har dialog med aktører i hele værdikæden, og den enstemmige tilbagemelding er, at større havne med flere kapaciteter er en nødvendighed. Derfor er det helt afgørende for aktivitetsniveauet på havnen, at der er de rette faciliteter til rådighed. Især vindmølleindustrien udvikler sig hurtigt i disse år, og derfor sikrer vi netop, at faciliteterne er klar, så opgaverne kan klares på havnen i Esbjerg, siger havnens bestyrelsesformand, Søren Gade, der stiller op ved det kommende Folketingsvalg for partiet Venstre.Den nye hal, som Esbjerg Havn nu går i gang med at få bygget, vil kunne huse havnebetingede lager- og montageaktiviteter. Hallen er designet specifikt til aktiviteter indenfor vindindustrien, og Siemens Gamesa vil være første lejer af bygningen. Siemens Gamesa har i forvejen mange aktiviteter på havnen, og lejeaftalen på den nye bygning cementerer virksomhedens tilstedeværelse i Esbjerg med aktiviteter.- Vi er glade for at kunne udbygge vores mangeårige samarbejde med Esbjerg Havn med denne lejeaftale. Esbjerg Havn er et vigtigt omdrejningspunkt for aktiviteter indenfor havvind, og med den nye hal vil vi være endnu bedre rustet til fremtiden, siger Torben Bang, der er administrerende direktør i Siemens Gamesa A/S.Bygningen er konstrueret, så den danner ramme om fremtidig håndtering af de stadigt tungere og større komponenter fra offshore vindindustrien. Anlægsinvesteringen vil løbe op i et større trecifret millionbeløb, og byggeriet skal stå færdigt ved udgangen af næste år. Anlægsprojektet har været i udbud, og entrepriseopgaven skal udføres af Jorton A/S.- Det er åbenlyst, at der allerede fra 2023 vil være for få faciliteter til rådighed på havnene omkring Nordsøen, og derfor ser vi frem til, at hallen står færdig allerede til næste år, siger Esbjerg's havnedirektør, Dennis Jul Pedersen.- Esbjerg Havn viser rettidig omhu med det nye byggeri, og havnen er på flere områder i gang med at skabe de helt rigtige rammer for fremtidens aktivitet. I sidste uge havde jeg fornøjelsen af at fortælle om Esbjerg Havns rolle som førende i Europa indenfor havvind i Kongressen i Washington, og nu viser havnen med denne investering, at den position har man tænkt sig at holde fast i, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).Han tilføjer, at havnen har udarbejdet en plan for storskala havvind, som kræver store investering i årene fremover for at understøtte udbygningen af havvind i Nordsøen og produktionskapaciteten i baglandet. Esbjerg Havn har desuden sat den største, sammenhængende havneudvidelse i havnens historie i gang, ligesom havnen er i gang med anlægsprojekter for kajforstærkning, uddybning af sejlrende samt arealforbedringer til at huse vindmølleinstallationsprojekter.





