Beslaglæggelse hos leasingselskab på grund af vanvidskørsel var retmæssig

HØJESTERET I KENDELSE:

Onsdag 12. oktober 2022 kl: 13:07

T var sigtet for vanvidskørsel, hvor han havde kørt med 103 km i timen, selvom den maksimalt tilladte hastighed var 50 km i timen. Bilen var samtidig beslaglagt med henblik på konfiskation.



Bilen, som T kørte i, var ejet af selskabet A, der havde leaset bilen til selskabet B, hvorefter bilen var stillet til rådighed for T’s ægtefælle C.



C havde den pågældende aften udlånt bilen til T.



Af: Redaktionen Højesteret beskriver sagen således:Højesteret slår i sin kendelse fast, at beslaglæggelse kunne ske efter reglerne i Retsplejeloven og Færdselsloven, og at hverken den danske ordning om konfiskation hos tredjemand generelt eller beslaglæggelsen i det konkrete tilfælde var i strid med bestemmelserne om ejendomsretten i artikel 17, stk. 1, i EU's charter om grundlæggende rettigheder eller artikel 1 i tillægsprotokol 1 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.Højesteret lagde ved denne vurdering blandt andet vægt på, at T havde forklaret, at det ikke vil være umuligt for ham at betale erstatning svarende til bilens værdi til selskabet A, hvis bilen måtte blive konfiskeret.









I kendelsen står der blandt andet:





"På det foreliggende grundlag, hvor der som anført ovenfor ikke er oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at A i tilfælde af konfiskation vil lide økonomisk tab, finder Højesteret, at der er grund til at antage, at konfiskation ikke vil være i strid med artikel 1."





Ifølge kendelsen fra Højesteret var der heller ikke grundlag for at udlevere bilen til selskabet A mod sikkerhedsstillelse.





Landsretten var nået til det samme resultat.





Interesserede kan læse hele kendelsen fra Højesteret her:









