Dieseltyve havde slangen nede i to lastbiler

Tirsdag 11. oktober 2022 kl: 12:07

Af: Redaktionen Fra tanken på den ene lastbil var der stjålet omkring 100 liter diesel, mens der fra den anden lastbil var blevet stjålet 300 liter dieselolie. Tyveriet var sket mellem klokken 23.00 søndag aften og klokken klokken 02.00 natten til mandag.Politiet beder vidner, som har set personer eller køretøjer på Salbjergvej i dette tidsrum, som kan have betydning for sagen, om at kontakte politiet på telefon 114.