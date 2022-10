Brint-elektrisk tog kørte 1.175 kilometer på en tankfuld

Tirsdag 4. oktober 2022 kl: 09:50

Af: Redaktionen

Et af de brint-elektriske tog, som Alstom har leveret til LNVG (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen), og som har kørt i regelmæssig passagerdrift siden midten af august, blev op til InnoTrans-messen i Berlin 20.-23. september, sendt ud på langtur med tanken fyldt med brint.









Med afgang i Bremervörde i det nordvestlige Tyskland kørte Coradia iLint-toget tværs gennem Tyskland via Hessen ti Bayern, hvor toget standsede ved Burghausen nær den tysk-østrigske grænse - en tur på 1.175 kilometer. Herefter stod der Berlin på køreplanen, da toget skulle udstilles på InnoTrans 2022.









- Vi er glade for at være førende inden for innovation på dette område. Vi er den første togproducent i verden, der tilbyder et passagertog baseret på brintteknologi. Med denne rekordlange rejse har vi leveret endnu et bevis på, at vores brinttog har alle forudsætninger for at erstatte dieseltog, siger Henri Poupart-Lafarge, der er administrerende direktør og bestyrelsesformand i Alstom.





Alstom melder om stor international interesse for bæredygtig mobilitet. Ud over kontrakten med LNVG om 14 Coradia iLint-tog til drift i Niedersachsen har Alstom fået til opgave at levere 27 Coradia iLint-tog til brug i Frankfurt-område. Uden for Tyskland bygger Alstom seks Coradia Stream brint-elektriske tog til den italienske region Lombardiet med en mulighed for yderligere otte tog.





Om Coradia iLint:

Coradia iLint er verdens første passagertog med brint som energibærer. Togets brint-elektriske system genererer elektricitet til togets el-motorer. Toget, der kører emissionsfrir, er støjsvagt og udleder kun vand under kørslen

Coradia iLint har en række innovative elementer: Konvertering af ren energi, fleksibel energilagring i batterier og intelligent styring af drivkraft og tilgængelig energi

Toget er specielt udviklet til brug på ikke-elektrificerede strækninger og muliggør bæredygtig togdrift samtidig med, at det opretholder en høj ydeevne

På tyske EVB's skinnenetværk kører toget med hastigheder på 80 til 120 km/t med en maksimal hastighed på 140 km/t

iLint blev designet af Alstom i Salzgitter i Tyskland og i Tarbes i Frankrig. Udviklingen af Coradia iLint er blevet finansieret som en del af det nationale innovationsprogram for brint- og brændselscelleteknologi (NIP) af den tyske regering.

Coradia iLint er modtager af den tyske bæredygtighedspris 2022. Prisen anerkender tekniske og sociale løsninger, der er særligt effektive til at drive omstillingen til bæredygtige produkter, forbrug eller livsstil i overensstemmelse med FN's 2030-dagsorden





