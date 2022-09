Akut lægehjælp får nyt telefonnummer i Region Sjælland

Fredag 30. september 2022 kl: 09:43

Af: Redaktionen - Det skal være nemt at komme i kontakt med akutområdet. Fremover skal man kun huske fire cifre. Jeg tror på, at 1818 kommer til at ligge på rygraden, så ingen er i tvivl om, hvordan de nemt får den rette, hurtige hjælp fra sundhedsvæsnet, når der er behov for det, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S), der understreger, at man fortsat skal ringe 1-1-2 ved akut livstruende situationer.Hvis man efter 1. oktober ringer til et af de tidligere akutnumre, vil man i en overgangsfase automatisk blive omstillet til 1818. Her møder man en indtalt besked med anvisning om fremover at ringe 1818, inden man viderestilles direkte til den opkaldte akutfunktion.Samme dag, som det nye fælles akutnummer træder i kraft, overtager Region Sjælland det fulde ansvar for lægevagten i regionen.Siden september 2021 har Region Sjælland haft ansvar for de lokale lægevagtskonsultationer.Udover læger vil sygeplejersker og paramedicinere, det vil sige særligt uddannede ambulancebehandlere, også indgå i lægevagten.De særligt uddannede ambulancebehandlere kan køre ud til borgernes eget hjem og stille en diagnose med eksempelvis nyt måleudstyr - og i mange tilfælde starte behandlingen på borgerens egen adresse.