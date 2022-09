Afstandskrav ved overhaling skaber tryghed for både cyklister og bilister

Torsdag 29. september 2022 kl: 13:12

Ingen skal være til ulempe eller fare for andre

Lovgivning sender klart signal

I Færdselslovens paragraf 3 står følgende grundregler:

Paragraf 3. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

Stk. 2. Særligt hensyn skal vises over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt af transportministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, efter hvad der fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen.

Stk. 3. Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.

Af: Redaktionen Rådet for Sikker Trafik lancerede sidste år kampagnen ”Vi deler vejen”, der også stiller skarpt på de mange store og små konflikter, der dagligt opstår mellem cyklister og bilister på landevejene. I værste fald medfører sammenstødene dødsulykker. Begge kampagners formål er skabe opmærksomhed om behovet for at give plads til os alle uanset valg af transportmiddel.- Med afsæt i vores lokale ”Share the Road ”-kampagne bakker vi op om transportministerens forslag om krav til afstandsbegrænsning mellem cyklister og bilister, siger administrerende direktør i Continental Dæk Danmark A/S, Georg Nielsen og uddyber:- I dag findes en sådan lovgivning allerede i lande som Tyskland, Belgien og Spanien. Og selvom det vil være svært med en eksakt bedømmelse af afstanden, vil konkret lovgivning øge trafikanternes opmærksomhed og være med til at øge sikkerheden. Det vil ikke kun skabe tryghed for cyklisterne, men også for bilisterne, der har et bedre udgangspunkt for afstand ved overhaling.Ifølge direktøren er det vigtigt med mange parallelle tiltag, der øger bevidstheden om, at der skal være plads på vejen til alle - uanset om man er til fods, på cykel eller i bil.- Man skal i den forbindelse huske, at de fleste af os er både cyklister, bilister og fodgængere på forskellige tidspunkter. Al trafiklovgivning kan i virkeligheden koges ned til, at man ikke må være til ulempe eller fare for andre i trafikken uanset, hvordan man bevæger sig i trafikken. At holde god afstand ved overhaling er sikrest, og lovgivningen kan være en hjælpende hånd til at opnå dette, understreger Georg Nielsen.Han forstår kritikken af forslaget, sådan som den eksempelvis har været formuleret af bilist-organisationen FDM, der indvender, at reglen bliver svær at håndhæve i virkeligheden, og som i stedet ønsker at satse på oplysningskampagner.- Kampagner er bestemt en god ting, men nogle gange giver det fin mening, at de bliver bakket op af konkret lovgivning, og det mener vi godt kan forsvares her. Lovgivning sender et klart signal om, at et afstandskrav er noget, ingen skal tage let på, hvis uheld skal forebygges, fremfører Georg Nielsen.