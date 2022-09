DAF'en går lavt med plads i tre meters højde

Mandag 26. september 2022 kl: 13:22

300 cm indvendig læssehøjde

Fakta om MTAB’s nye DAF XF 430:

Chassistype: 6x2/*4 LowDeck FAN med ekstra lav chassishøjde, fuld luftaffjedring samt styrbar bogieaksel bag trækaksel. 600 liters alu-brændstoftank og 75 liters AdBlue-tank monteret på chassiset. 295/60R22.5 lavprofildæk monteret på Alcoa DuraBright alu-fælge på alle aksler

Drivline: 11-liters, 6-cyl. Paccar MX11-dieselmotor på max. 428 hk v. 1.600 o/min./max. 2.300 Nm ved 900-1.250 o/min. med MX Engine Brake kompressionsbremse samt traditionel udstødningsbremse. 12-trins TraXon gearkasse med fuldautomatisk gearskiftesystem. DAF SR1344 trækaksel med 2,05:1 i udveksling, mekanisk differentialespærre

Førerhus: DAF Super Space Cab med ekstra stor indvendig ståhøjde på 225 cm ved fører- og passagersæde/210 cm på den 15 cm lave motortunnel. Original Exclusive-indretning med bl.a. lædersæder, læderrat, dørsider i læder. Integreret køleskab samt lufttætte opbevaringsbokse på hver 150 liter i højre og venstre side under nederste køje med udvendig adgang, åben boks på 60 liter, åben boks på 25 liter med flaskeholder foran og skuffe på 65 liter med flytbar rumdeler ved siden af køleskabet. Kaffemaskine. Fuldautomatisk klimaanlæg suppleret med Slimline parkeringskøler og 3,8 kW parkeringsvarmer.

Opbygning: Isoleret kasse med separat kølemaskine for korrekt temperatur og luftfugtighed uanset udendørstemperatur. 2.500 kg D’Hollandia læssebagsmæk med 280 cm skridsikker liftplade og lille topklap. Integrerede surringsskinner i gulv og flere højder i siderne. Særligt afsnit til opbevaring af tæpper, ”soldater”, surringsgrej og andet udstyr for bedst mulig godssikring. Værktøjskasser under ladkassen. Ekstra lovpligtige kameraer monteret på venstre side af køretøjet for kørsel i bl.a. London. VBG-kærretræk monteret bagest for kørsel med kærre

Leverandører: Chassis solgt af Ole Frisk og leveret af Ebbe Termansen fra ESA Trucks Danmark i Padborg. Opbygning udført af Borris Karosserifabrik i Tarm. Køleanlæg leveret af Knud Hansen/Thermo King i Vejle. Maling af det komplette køretøj udført af AUMA Autolakering i Frederikssund. Dekoration og foliering udført af Signmeup i Padborg.







Af: Redaktionen For godt et år siden præsenterede DAF sin seneste lastbilgeneration med nye XF-, XG- og XG+-modeller - og for nylig også den helt nye XD præsenteret. Men den ”klassiske” XF-model er stadig i produktion og efterspurgt blandt DAF-kunder over hele Europa - blandt andet hos MTAB Group, der har over 50 års erfaring med specialtransport af følsomt gods.Virksomheden har hovedkontor i Stockholm og har afdelinger i hele Norden - siden 2008 også i Danmark. Det har givet unik viden om, hvilke løsninger der fungerer, og hvilke der ikke fungerer til transport af værdifuld kunst, særligt flyttegods og højteknologisk udstyr.- DAF fungerer bare, siger Transport Manager Jon Damlund fra MTAB’s danske hovedkvarter i Albertslund.- Jeg har selv kørt DAF, da jeg arbejdede som chauffør hos MTAB, og nu, hvor jeg har sluppet rattet og er rykket om bag skrivebordet, har jeg stadig et godt øje til DAF, siger han.Den nye bil erstatter en ældre DAF med ca. 900.000 km på bagen. Den nye forventes at komme til at køre omkring 140.000 kilometer om året. Bilen er dækket af tre års fabriksgaranti og derudover, er der tegnet serviceaftale hos ESA Trucks i Padborg for fem år.Chauffør på den nye XF 430’er er John Randers Gylden. Sammen med Jon Damlund har han spillet en aktiv rolle ved specificering og opbygning af bilen.- Vi kører tit med værdifuld kunst og dyrt, højteknologisk udstyr. Det skal behandles varsomt, så derfor er ladkassen både udrustet med en masse surringskinner i forskellige højder i siderne samt i gulvet, er isoleret og er forsynet med kølemaskine, som kan holde godset ved den rigtige temperatur og luftfugtighed både sommer og vinter, fortæller John Randers Gylden.- Bilen er desuden udstyret med masser af værktøjsskabe under ladet til vores specialgrej, og i kassen har vi fået opbygget et særligt afsnit til tæpper, ”soldater”, surringsgrej og andet udstyr, så vi kan sikre godset bedst muligt, tilføjer han.Det er salgskonsulent Ebbe Termansen fra ESA Trucks i Padborg, der har leveret chassiset. Det er også ESA Trucks i Padborg, der skal stå for den løbende vedligeholdelse i de kommende mange år.Borris Karosserifabrik i Tarm har stået for opbygning af kassen med 300 cm indvendig højde samt montering af kølemaskine og D’Hollandia-læssebagsmækken med 280 cm liftplade.Ud over opbygningen med isoleret kasse, kølemaskine og læssebagsmæk er MTAB’s nye DAF XF 430 også udrustet med kærretræk. MTAB råder over seks store lastbiler i sin danske afdeling samt en kærre med kasseopbygning, som de seks biler deles om. Skulle der være behov for mere kapacitet er bilerne specificeret, så de også kan køre med kærrer fra MTAB’s svenske afdelinger.- Det har været et spændende projekt at have været med til hele vejen, siger John Randers Gylden og fortsætter:- Det har taget sin tid - blandt andet på grund af corona - som gav en masse udfordringer, fordi vi ikke kunne mødes med opbyggerne undervejs. Det resulterede også i forsinkelser, men slutresultatet lever fuldt op til forventningerne og har virkelig været værd at vente på.