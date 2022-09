Selvkørende lastbil kører ud på 300 kilometer svensk vej

Fredag 23. september 2022 kl: 12:12

Af: Redaktionen Samarbejdet mellem Scania og Havi Supply Chain er et banebrydende nyt projekt, der omfatter en selvkørende lastbil, der bruges til at transportere gods. Pilotprojektet, der gennemføres under normale trafikforhold, skal indsamle viden om, hvordan autonom transport kan bruges effektivt som en del af hub-to-hub transport.- Vi ved, at transportsystemet vil ændre sig i de kommende år, og at branchen har udfordringer med chaufførmangel og er presset på indtjeningen. Så forandringsprocessen mod autonom teknologi skal ske nu. Vi skal lære om autonome operationer, så vi er klar, så snart teknologien er det. Vi tror på, at denne pilot vil være et meget vigtigt skridt, siger Robert Melin Mori, der er projektleder hos Scania og ansvarlig for initiativet.- Vi implementerer en autonom transportløsning under virkelige forhold med kommerciel gods til tredjepart. Ingen har tidligere gjort sådan i Europa, siger Peter Hafmar, der er Head of Autonomous Solutions, Scania.Havi er en naturlig samarbejdspartner for Scania, da de to virksomheder har en lang historie med samarbejde om adskillige fremadrettede initiativer - eksempelvis inden for elektrisk transport, noget der stemmer overens med begges forpligtelse til at udfase fossile brændstoffer fra transportsystemet og udvikle innovative løsninger til at forbedre effektivitet og bæredygtighed i kommerciel transport.- Vi har opbygget en stor fælles viden gennem de tiltag, vi tidligere har gennemført sammen. Vi sætter pris på partnerskabet selv i denne pilot, hvor vi ser et meget stort potentiale for vores fremtidige forhold og for leverandørindustrien generelt, siger Massimo D'Alessandro, der er direktør for Bæredygtighed & Innovation hos Havi.