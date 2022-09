Greve bliver hjemsted for norsk fødevaredistributør

Onsdag 21. september 2022 kl: 10:36

Af: Jesper Christensen Haugen Gruppen Danmark, der er en stor fødevaredistributør, har netop underskrevet en ny aftale med ejendomsudvikleren MG Real Estate om et helt særligt Build to Suit-projekt ved Greve Distributions Center ud mod Motorvej E20. Og netop placeringen, men også markedsforholdene var vigtige elementer for Haugen Gruppen Danmark's administrerende direktør, Henrik Andersen, da han og resten af ledelsen skulle tage en beslutning om lokation og byggeprocessen.





– Vi lagde en cirkel på et kort, og dér passede Greve godt som lokation. Det er optimalt i forhold til vores kunder. Vi er stadig tæt på København, så vores medarbejdere får fortsat en overskuelig transport, og det gælder også ved tiltrækning af nye medarbejdere, fortæller Henrik Andersen.





– I dagligdagen er vi gode til at forhandle med supermarkedskæder, restauranter og så videre. Men vi er ikke ret gode til at bygge et hovedkvarter og håndtere det risikoelement, der er i det. Derfor gav det god mening at lade nogle professionelle om det, fortsætter han.







Fremtidssikrer Haugens forretningsudvikling

– Vi har fordoblet vores omsætning i de seneste 7 år, og vi har store forventninger til de kommende år, derfor har vi brug for plads til fortsat vækst, udtaler Henrik Andersen.





Haugen Gruppen Danmark forpligter sig til at langtidsleje hovedkvarteret. Ud over logistikløsning vil hovedkvarteret også rumme kontorer og kundevendte aktiviteter, og for Henrik Andersen er det et stort plus for Haugen Gruppen, at de nye lokaler giver virksomheden skaleringsmuligheder, samtidig med at det er muligt at bygge til, hvis vækstrejsen tager et step op ud over forventningerne .





- Vi kunne godt have finansieret købet, og det kunne måske godt have været en fin forretning på sigt, men det var umiddelbart bedre for os med markedsforholdene at lade professionelle stå for det, siger Henrik Andersen.





For Dan Jardal, der er ansvarlig for Supply Chain i Norden for Haugen Gruppen, har det været vigtigt, at det nye hovedkvarter bliver tilpasset virksomheden, fordi det bliver afgørende for effektiviteten og minimeringen af miljøbelastningen.





– Vi skal være mest muligt bæredygtige. Når vi kan gøre tingene mere effektivt, kommer vi til at spare ressourcer, mens vi samtidig bliver mere miljøbevidste. Hovedkvarteret er lavet i de rigtige materialer, men også solcellerne på taget betyder meget for os som virksomhed. Det er vigtigt for os, at vi på den måde bliver delvist selvforsynende, pointerer Dan Jardal.





Hos udlejeren MG Real Estate er der naturligvis glæde over den nye aftale.



- Det er altid tilfredsstillende, når vi lykkes med at lukke en så betydningsfuld aftale, som denne med Haugen Gruppen. Virksomheden er topprofessionel, og derfor er det et skulderklap til vores produkt samt attraktive beliggenhed, at vi nu får lov til at bygge deres nye moderne og bæredygtige faciliteter, forklarer Christopher Thomsen, der er ansvarlig for den danske og nordiske forretning i MG Real Estate, der er en belgisk ejendomsudvikler med særligt fokus på lager- og logistikejendomme over hele Nordeuropa.







Erhvervsudvikling fundament for velfærd

Da første spadestik blev taget i slutningen af august, var Greve Byråd også repræsenteret ved Morten Dahlin (V), der er formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. For ham og Greve Kommune er der glæde over, at Haugen Gruppen har valgt Greve som ny hjemmebane.





– Greve forsøger at være en erhvervsvenlig kommune. Når du har et godt erhvervsliv, er du en stærk kommune, der kan yde service til borgerne. Vi ligger godt placeret i forhold til København, men også i forhold til Tyskland, når Femern kommer, mener Morten Dahlin.





Det er planen, at hovedkvarteret på knap 17.000 kvadratmeter står færdigt i slutningen af 2023.



