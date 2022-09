Der er et stort behov for udvidelse af Aarhus Havn

ANALYSE:

Onsdag 14. september 2022 kl: 21:01

Af: Redaktionen

- Den nye analyse understreger grundlæggende, at behovet for en udvidelse er stort. Analysen peger mange år fremad og tager højde for konjunkturerne. Det er et vigtigt bidrag, når vi diskuterer etablering af Yderhavnen, siger Thomas Haber Borch, der er direktør for Aarhus Havn.









- Når vi kigger ud i verden, kan vi se, at andre konkurrerende havne forbereder sig på øgede godsmængder og er i gang med udvidelser. Hvis Aarhus Havn fortsat skal kunne være konkurrencedygtig samt kunne udbyde fremtidssikret og effektiv infrastruktur til Aarhus og hele Danmark, skal vi som havn og ansvarlig ledelse altid være lidt foran med kapaciteten, siger han videre.









Aarhus Havn har en afgørende rolle i den grønne omstilling

Aarhus Havn fremhæver, at analysen peger på "grønne brændstoffer" på havnen som en forudsætning for søfartens omstilling i en mere bæredygtig retning. Afviklingen af fossile brændstoffer i søfarten er en hel central del af den grønne omstilling. Men det kræver nye arealer, hvis Aarhus Havn skal kunne understøtte omstillingen.









- Flere af vores nuværende havnevirksomheder tester i øjeblikket grønne brændstoffer, og vi ved, at efterspørgslen vil stige markant de kommende år. Aarhus Havn har en helt unik mulighed for at gå forrest og drive den grønne omstilling fremad. Men det kræver mere plads til etablering af lager og anlæg til de grønne brændstoffer – og her er Yderhavnen helt afgørende, siger Thomas Haber Borch.

