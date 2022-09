- Politiet opfordrer virksomheder til at sikre sig mod dieseltyve

Torsdag 15. september 2022 kl: 01:00

Lav en sikringspolitik, så det blandt andet står klart, hvordan køretøjer sikres ved arbejdstids ophør – det gælder blandt andet aflåsning af køretøjet, sikring og aflåsning af bygninger.

Gør det svært for tyven. Brug kraftige, indbrudssikre låse, og gør vinduerne i porte matte, så man ikke kan kigge ind. Overvej også at sikre tankene med låse

Tænk over, hvor du placerer køretøjet eller maskinen bedst for at mindske risikoen for tyveri. Du kan enten stille køretøjet eller maskinen helt ude af syne på et sikret område eller på et område, hvor mange mennesker naturligt kan holde øje med det

Udendørs områder kan være forsynet med chockbelysning i form af en lampe med en bevægelsessensor, der tænder, når uvedkommende træder ind i området

Undgå høje hegn og bevoksning. De er med til at give tyvene arbejdsro for nysgerrige blikke. Er det omvendt muligt at kigge ind på området, tænker tyven sig om en ekstra gang. For der er risiko for, at han kan blive set – og i værste fald også genkendt

Står maskinerne på egen grund, er det muligt at etablere videoovervågning. Skilt tydeligt med, at der overvåges

Sæt alarmer på maskiner og bygninger

Etabler Erhvervsnabohjælp, hvor naboerne holder ekstra øje

Vær skeptisk, hvis fremmede personer viser interesse for virksomheden

- I øjeblikket er prisen på brændstof meget høj som følge af, at vi risikerer at havne i en regulær energikrise. Og den aktuelle situation øger desværre de kriminelles interesse for at få fat i brændstof, ikke mindst diesel, understreger vicepolitiinspektør Jacob Rindom fra Syd- og Sønderjyllands Politi's Forebyggelsessektion.Han kommer med ni gode råd til at forebygge tyveri af brændstof fra køretøjer og tankanlæg:Interesserede kan finde flere god råd på politi.dk - klikHer kan virksomheder blandt andet kan hente en sikringsmanual med generelle forebyggende råd.