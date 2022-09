Samarbejde giver udslipsfrie transporter et skub fremad

Onsdag 14. september 2022 kl: 11:59

Af: Redaktionen Ikea er med over to millioner forsendelser på verdensplan årligt en stor transportkøber. For at nå et strategisk klimamål om at reducere udledningen af drivhusgasser fra produkttransport med 70 procent pr. forsendelse i forhold til 2017, er elektrificering af tunge køretøjer afgørende. Elektrificering af transport er en af løsningerne til at fjerne den grundlæggende årsag til klimaændringer.Ikea Industry, Volvo Trucks og Raben Group er nu gået sammen i Polen for at indsætte emissionsfrie lastbiler i form af Volvo FM Electric. De vil blive brugt til at håndtere de interne varestrømme mellem to af Ikea's produktionsanlæg, der ligger 14 km fra hinanden i henholdsvis Zbąszynek og Babimost i det vestlige Polen.Lastbilerne vil blive opladet på Ikea Industry's produktionsfaciliteter ved hjælp af bæredygtigt produceret strøm fra en ekstern kilde. Den første elektriske lastbil starter i løbet af efteråret, og planen er at udvide flåden baseret på erfaringerne fra pilotprojektet.- Vi er glade for at kunne annoncere dette samarbejde, som har til formål at fremskynde vores skift til mere bæredygtig vejtransport. Dette projekt sætter os i stand til at udforske og lære om udfordringerne og mulighederne i implementeringen af elektrificeret transport i stor skala og dens indbyrdes afhængighed i et større transportnetværk, siger Małgorzata Dobies-Turulska, der er administrerende direktør for Ikea Industry Zbąszynek.- Vi er glade for at arbejde sammen med Ikea og Raben Group for mere bæredygtige lastbiltransporter. Lige som Volvo har Ikea og Raben begge ambitiøse klimamål. Dette projekt vil give os værdifulde erfaringer og udgør et godt grundlag for et udvidet samarbejde i fremtiden, siger Robert Grozdanovski, der er Senior Vice President for Volvo Trucks, Europe, Central East & East.- For Raben Group er projektet det første skridt i processen med at opnå en zero emission-lastbilflåde, der kører mod de ambitiøse planer for CO2-reduktion, der for nylig er godkendt af eksperter inden for Science Based Targets-initiativet (SBTi). Dette er også et vigtigt projekt for hele processem for lastbiltransporter. Vi er en af de første logistikvirksomheder i Europa, der påtager os denne ambitiøse udfordring med at sætte en elektrisk lastbil med en 24-tons trailer i drift, siger Piotr Banasiak, der er administrerende direktør hos Raben Transport.Som en af de første lastbilproducenter indledte Volvo Trucks serieproduktion af elektriske lastbiler i 2019. I dag har virksomheden seks elektriske lastbilmodeller i serieproduktion globalt. Volvo Trucks’ mål er, at halvdelen af dets samlede salg af lastbiler skal være elektrificeret i 2030.Ikea Industry er en integreret del af Ikea Supply og Ikeas interne produktionsfaciliteter. Med 22 fabrikker i otte lande er Ikea Industry verdens største producent af træmøbler og beskæftiger ca. 17.500 medarbejdere.Raben Group er en logistikudbyder, som tilbyder omfattende TFL-tjenester: kontraktlogistik, landevejsnetværk (indenrigs, internationalt og Øst), Fresh Logistics, FTL & intermodal transport, sø- og luftfragt. Virksomheden har mere end 160 egne afdelinger i 15 europæiske lande, og hver dag sender Raben Group over 9.000 lastbiler ud på vejene