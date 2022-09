Det er fornuftigt, at EU-Kommissionen retter ind

VOGNMANDSORGANISATION OM REGLER FOR RETURNERING TI HJEMLANDET:

Onsdag 14. september 2022 kl: 11:21

Af: Redaktionen EU-Kommissionen har offentliggjort et længe ventet revideret fortolkningspapir med ”spørgsmål-og-svar” om blandt andre reglen om køretøjets returnering til hjemlandet.Af papiret, som blandt andet skal vejlede i, hvordan man eksempelvis skal forstå begrebet køretøjer, fremgår ikke længere, at begrebet omfatter påhængskøretøjer - eksempelvis sættevogne.DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard er tilfreds med, at EU-Kommissionen får sat punktum for en diskussion om, hvorvidt de mange sættevogne i EU skal med hjem til registreringslandet hver ottende uge.- Det har været en helt unødig debat alene fordi, enhver, der bare beskæftiger sig en smule med vejtransport ved, at der er cirka tre gange flere - og dermed ”løse” - sættevogne end trækkere i Danmark og i EU, og at den overvejende del af det, der bliver koblet til en trækkende enhed, jo ikke ejes af vognmanden selv, men af speditører og andre vognmænd. Vores forventning har hele tiden været, at EU-Kommissionen måtte komme til fornuft efter relativt kort tid, hvilket så jo også er tilfældet, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Skulle der være tale om, at en sættevogn rent faktisk tilhører den samme vognmand, som ejer trækkeren, kan man jo sagtens på vejen bruge denne til transportopgaver. Der er heller ikke nogen hindring for, at der kan udøves tredjelandskørsel eller transitkørsel på vejen til og fra hjemlandet.Første fortolkning blev kritiseret kraftig EU-Kommissionen offentliggjorde oprindeligt en første version af spørgsmål og svar papiret i juni i år. Men kort tid efter blev publikationens status ændret til en "høring" efter stærk kritik fra IRU, NLA og nationale brancheorganisationer. Mens spørgsmål-og svar-papiret generelt gælder for både passager- og godstransport, handlede kritikken altså især om inddragelsen af påhængskøretøjer under forpligtelsen for køretøjet til at vende hjem hver ottende uge.IRU gør i øvrigt opmærksom på en anden bemærkelsesværdig ændring i forhold til EU-Kommissionens oprindelige fortolkning fra juni. Ændringen vedrører den myndighed, der er kompetent til at kontrollere, om forpligtelsen er opfyldt - værtslandets vejinspektører vs hjemlandsmyndigheder.Interesserede kan læse EU-Kommissionens fortolkningspapir på engelsk via dette link - klik