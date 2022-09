Dansk shipping-koncern åbner to nye kontorer i Tyrkiet

Tirsdag 13. september 2022 kl: 15:44

Af: Redaktionen

Blue Water fremhæver, at begge kontorer vil tilbyde en bred vifte af transport- og logistikløsninger indenfor sø, bane, luft, kombineret sø-luft, vejløsninger samt kurer- og pakkeservices. Derudover vil et dedikeret team varetage logistik til messer og udstillinger, mens et andet team af specialister vil håndtere industrielle projekter.









- Med de sidste par års udfordringer i globale forsyningskæder, overbelastede havne, mangel på kapacitet og høje fragtrater leder flere og flere virksomheder efter markedsnære løsninger. Vi ser en øget efterspørgsel på løsninger og service af høj kvalitet på den voksende handelsrute i Tyrkiet. Vi tror på lokal tilstedeværelse og global knowhow, og med de to nye nåle på verdenskortet bidrager vi med en vigtig og tæt tilgang til markedet, siger Palle Kamstrup, der er Global Director - Sea & Air hos Blue Water.









Åbningen af kontorerne i Istanbul og Izmir skal være med til at styrke vækst, som Blue Water er midt i. Derudover vil åbningen imødekomme behovet for pålidelig kvalitetslogistik i et marked, som i de seneste år er blevet påvirket af mange udefrakommende faktorer.









- Jeg er glad for at få ansvaret for den tyrkiske udvikling af forretningen. Vi har sammensat et meget erfarent medarbejderteam, som skal udvikle lokale og internationale relationer til kunder og samarbejdspartnere på baggrund af Blue Waters værdier. Vi vil holde, hvad vi lover og altid arbejde sammen om at skabe de bedste løsninger, siger Alper Türe, der er Managing Director hos Blue Water i Tyrkiet.

