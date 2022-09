Let el-lastbil kan køre 280 kilometer på en opladning

Tirsdag 13. september 2022 kl: 13:41

Af: Redaktionen AB InBev, der har hjemsted i Groningen i det nordlige Holland, har to mål med købet af den elektriske DAF LF Electric. Dels vil det imødekomme byrådet i Groningens ønske om at sætte skub i udviklingen hen mod nul-udslip, når det gælder bydistribution, dels vil det give bryggeri-virksomheden erfaring med el-lastbiler.I 2018 kunne DAF som første europæiske lastbilproducent lancere en hel-elektrisk lastbil - CF Electric, som med sine batteripakker havde en rækkevidde på omkring 200 kilometer - og med planlægning og smart ladning omkring 500 kilometer.Med CF Electric kører DAF ud med en mindre el-lastbil, der passer til bydistribution. Den fåes i en 19-tons udgave med en akselafstand på enten 5,3 eller 5,85 meter og en nyttelast på 11.700 kg.DAF LF LF Electric har en el-motor på 260 kW, som får energi fra en kobolt- og magnesiumfrit litiumjernfosfat-batteripakke på 282 kWh (252 kWh effektivt), der giver en rækkevidde på op til 280 kilometer, hvilket er mere end tilstrækkeligt til almindelig daglig bydistribution.Med langsom ladning (400 V tre-faset vekselstrøm, 22 kW) tager det seksenhalv time at lade batteriet fra 20 til 80 procent. En fuld opladning fra 0 till 100 procent tager op til 12 timer. Batteriet kan også hurtiglades med 650 V jævnstrøm, 150 kW, hvor det tager 60 minutter at lade batteriet op fra 320 procent til 80 procent - eller 120 minutter for en fuld opladning.