Rederikoncern melder om stigende passagertal

Tirsdag 13. september 2022 kl: 13:19

DFDS færgemængder

August

Sidste tolv måneder Fragt 2020 2021 2022 Ændr.

2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Lanemeter, '000 3.282 3.301 3.129 -5,2 %

39.407 43.882 43.265 -1,4 %



















Passager 2020 2021 2022 Ændr.

2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Passagerer, '000 257 157 693 341,0 %

2.672 735 3.003 308,4 %



Af: Redaktionen På grund af lavere mængder i Østersøregionen og over Den Engelske Kanal var de samlede godsmængder i august 5,2 procent lavere end i 2021. I de øvrige regioner, hvor DFDS har aktiviteter, var fragtmængderne i august i år højere end i august 2021.I forretningsområdet North Seas var mængderne højere end i 2021 på trods af en negativ påvirkning fra en strejke i Felixstowe havn.Mængderne i forretningsområdet Mediterraneans netværk fortsatte med at stige, selv om brande i Trieste-regionen sænkede mængderne, drevet af højere tyrkisk industriproduktion og eksport.I forretningsområdet Channel - Den Engelske Kanal - var mængder lavere end i 2021 som følge af en nedgang på Dover-strædet på grund af dels en nedgang i de samlede mængder, og dels tilførsel af kapacitet fra en tredje færgeoperatør. Baltic Seas mængder var lavere end i 2021 på grund af krigen i Ukraine.For de seneste tolv måneder 2022-21 har DFDS haft en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 1,4 procent fra 43,9 millioner til 43,3 millioner i 2021-20.Antallet af passagerer firedobledes til 693.000, hvilket svarer til 82 procent af mængderne i august 2019, der er den seneste sammenlignelige måned før Covid-19. Antallet af biler svarede til 85 procent af volumen i 2019. På Den Engelske Kanal blev passagertallet reduceret af tilførsel af kapacitet fra en tredje færgeoperatør.For de sidste tolv måneder 2022-21 var det samlede antal passagerer 3,0 millioner sammenlignet med 0,7 millioner i 2021-20 og 5,1 millioner i 2019.

(DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk)

