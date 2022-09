Havn på toppen af Jylland er også på toppen inden for fiskeriet

Onsdag 7. september 2022 kl: 11:38

Af: Redaktionen Fisk landet i Skagen opgjort i ton og værdi. (Kilde: Skagen Havn/Fiskeristyrelsen)Mængderne af landede fisk i Danmark i første halvår 2022 er samlet faldet betragteligt, men Skagen Havn fastholder samme volumen som i 2021. Statistikken viser, at mængden af de landede fisk i Skagen i første halvår af 2022, er næsten samme mængde som i 2021, mens værdien heraf er steget med ca. 10 procent. Da den samlede værdi for landinger i Danmark er ens for 2021 og 2022 i første halvår, vokser også markedsandelen på værdien af fiskeri i danske havne.- Vi kan se, at fiskefartøjerne tilvælger Skagen som landingshavn, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Vi tror på, at det er den brede palet af fiskeindustrier, services og de faciliteter der tilbydes, som er attraktiv for fiskerne. Naturligvis spiller Skagens geografiske placering samt de priser, fiskerne kan få for deres fisk, også en væsentlig rolle, siger direktør for Skagen Havn, Willy B. Hansen.Skagen Havn ønsker at give fiskeriet de bedste rammer for vækst og udvikling. I den forbindelse forventer Skagen Havn yderligere udvikling af landstrøms muligheder til pelagiske fiskefartøjer - herunder også tilkobling til landstrøm under losning.Flere og flere fiskefartøjer vælger at blive koblet på landstrøm efter endt losning, hvor de efterfølgende lægger op i kortere eller længere tid. Når Skagen Havn kan tilbyde opkobling til landstrøm under selve losningen, vil det give en CO2 reduktion.Skagen Havn har et mål om at være CO2-neutral i 2030.