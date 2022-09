Brugte batterier skal bruges til at skabe energilagringssystemer

Onsdag 7. september 2022 kl: 11:09

Det mere tekniske

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I den sammenhæng vil encore modtage brugte batteripakker fra Kia-modeller i hele Europa for at bygge og distribuere second-life batterienergilagringssystemer. Batteripakkerne skilles til modulniveau og udsættes for detaljerede diagnostiske tests, hvor egnede moduler derefter enten bruges til nye batterienergilagringssystemer eller genbruges afhængigt af deres resterende kapacitet.Kia Europe er den første mobilitetsudbyder, der leverer til det europæiske initiativ fra encore | DB. De to virksomheder har netop afsløret en prototype af batteriopbevaringsanlæg på EUREF-Campus i Berlin, lavet udelukkende af genbrugte batterimoduler fra Kia e-Soul.For at bygge energilagringssystemet skal encore | DB indsamle, adskille, analysere og genbruge EV-batterierne. Til energilagringssystemet på EUREF-Campus brugte de EV-batteripakker fra gamle e-Soul modeller indsamlet af Kia-forhandlere og transporteret til encore | DB’s demonteringspartner, DellCon, via Deutsche Bahns omfattende logistiske netværk for at sikre bæredygtig og sikker transport. Batteripakkerne blev derefter demonteret til modulært niveau til diagnostiske test for at vurdere batteriernes tilstand.Enheden på EUREF-campus består af i alt 24 batterimoduler, der er arrangeret over tre stativer. Hvert modul består af 14 dobbeltceller. Et nyt strømkonverteringssystem med et integreret batteristyringssystem (BMS) specielt udviklet af STABL Energy kompenserer for de varierende tilstande mellem batterimodulerne ved at udføre passiv eller aktiv spændingsbalancering, hvor det er nødvendigt. Prototypen kan levere 72 kWh brugbar strøm til at understøtte "timeshifting" - lagring af solenergi til senere brug - og andre applikationer på tværs af inno2grids zeeMobase (nul- emissionsmobilitetsbase) på EUREF-campus.