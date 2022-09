Sverige indfører skærpede krav til kørsel med sættevognstog

Torsdag 1. september 2022 kl: 13:19

at mindst 25 procent af vogntogets samlede faktiske bruttovægt skal ligge på den trækkende aksel

at den sammenlagte bruttovægt, som hjulene på tilkoblede sættevogne overfører til vejbanen, ikke overstiger 1,5 gange den sammelagte bruttovægt, som hjulene på trækkeren overfører til vejbanen

Af: Redaktionen Risikoen for at et sættevognstog sakser sammen er størst i vinterhalvåret, hvor vejene kan være glatte på grund af sne og is.De skærpede regler betyder, at for tunge lastbiler med to-aksler med én trækaksel, og som har tilkoblet en eller flere sættevogne, skal lasten være fordelt således:ellerDe skærpede krav gælder i perioden fra 1. december til 31. marts.