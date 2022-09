Midtjysk lufthavn noterede passagerrekord i sommerens sidste måned

Torsdag 1. september 2022 kl: 12:36

Dyrt laks giver nedgang i cargo



Af: Redaktionen - Siden 2010 har vi vækstet kontinuerligt med 3-6 procent årligt kun afbrudt af corona, og det har været rigtig gode resultater. Det er med de vækstrater, vi skal nå vores mål om syv millioner passagerer i 2040, siger Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.- Derfor kan det virke surrealistisk at stå med så massive vækstrater. Men nu har vi sat månedsrekord for den enkelte måned siden april. Det har krævet og kræver en helt særlig indsats af vore medarbejdere. Så en stor tak skal lyde til alle i Billund Lufthavn for at lykkes med disse rekorder, siger han videre.Mens der er fremgang i passagertallet i Billund Lufthavn, var der i august en nedgang på 202 ton i forhold til august sidste år. Det varer til en tilbagegang på 3,2 procent. En af årsagerne til nedgangen er laks, der er ramt af prisstigninger, og det giver en markant nedgang af salget af laks til eksempelvis USA.- Normalvis fragter vi store mængder laks, og her har prisstigningerne været direkte årsag til mindre salg - og dermed mindre fragtmængder. Det er én af de store årsager til, at vi ser nedgang igen i den her måned. Vi ser med stor sandsynlighed ind i nogle måneder med nedgang, men vi forventer stadig et nyt rekordår i år, siger Jan Hessellund.