Særlig pendlerbus kører medarbejdere i psykiatrien til og fra arbejde

Torsdag 1. september 2022 kl: 10:31

Arbejdsdagen begynder i bussen



Rigtigt set



Et års prøvetid



Af: Redaktionen Regionen vil med den særlige pendlerbus, der kører alle hverdage fra Århus til Viborg og retur igen efter endt arbejdsdag, gøre det enklere og mindre belastende, for de ansatte i Psykiatrien i Region Midtjylland, der bor i Århus, men har tjenestested i Viborg. Målet er at gøre det mere attraktivt at arbejde i de psykiatriske afdelinger uden for Århus.- Det er ikke nogen hemmelighed, at sundhedsvæsnet og derfor også Psykiatrien har udfordringer med at tiltrække og fastholde medarbejdere. Det forsøger vi hele tiden at finde løsninger på. Og ét af de tiltag er vores nye pendlerbus, som vi nu afprøver i et år, siger Tina Ebler, der er direktør i Psykiatrien i Region Midtjylland.- Ideen bag pendlerbussen er at minimere den spildtid, som er forbundet med at skulle pendle til vores matrikler forskellige steder i regionen. Vores ansatte får mulighed for at starte deres arbejdsdag med at tjekke mails, være til morgenkonference og løse andre arbejdsopgaver i ro og mag på busturen til Viborg. På samme måde kan de slutte dagen med dokumentationsopgaver eller sparre med kollegerne, når turen går hjem til Århus, siger Tina Ebler.En af dem, der glæder sig til at være med på den nye bus er Marianne Kau Schnack. Hun har tre arbejdsdage om ugen som overlæge på Team for ADHD hos Regionspsykiatrien Midt i Viborg.- Det giver så god mening at lade nogle andre sidde bag rattet og så selv bruge pendlertiden mere effektivt. Jeg har i forvejen meget forberedelse og læsning, der sagtens kan foregå i en bus, siger Marianne Kau Schnack, hvis eneste udfordring er, at privatadressen er i Hou.Hun mener også, at den nye bus kan være tungen på vægtskålen, når yngre læger og andre med sundhedsfaglig uddannelse skal vælge arbejdssted.- Jeg tror, det er helt rigtigt set, at sådan en pendlerordning kan gøre en forskel i rekrutteringen. Jeg har da også hørt kolleger i andre dele af regionen være meget interesserede i, at de også en gang kan tage en Psykiatribus på arbejde, siger hun.Psykiatribussen kører i første omgang mellem Århus og Viborg i et år. Men direktør i Psykiatrien i Region Midtjylland, Tina Ebler, er ikke afvisende over for, at der på sigt kan køre Psykiatribusser på andre strækninger i Region Midtjylland.- Vi har behov for at kunne tiltrække sundhedsfagligt personale især til de psykiatriske afdelinger uden for Århus. Hvis det viser sig, at en transportordning mellem Århus og Viborg gør det nemmere både at rekruttere nye medarbejder samt hjælper vores nuværende medarbejdere med at få arbejdsliv og privatliv til at hænge bedre sammen, så vil det være oplagt at arbejde med lignende løsninger i hele regionens psykiatri.Psykiatribussen kører fra oktober alle hverdage kl. 7.30 fra Storcenter Nord i Aarhus til Søndersøparken i Viborg, hvor Regionspsykiatri Midt holder til. Bussen kører retur til Aarhus kl. 14.30.En enkeltbillet hver vej koster 35 kroner.