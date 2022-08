I 2028 vil diesellastbiler være betydeligt dyrere i drift

Onsdag 31. august 2022 kl: 11:50

Af: Redaktionen Udregningen er foretaget af vognmandsorganisationen DTL, som også har regnet på, hvad det i 2028 vi koste at køre med et tilsvarende elektrisk lastvognstog.Her kommer DTL frem til, at det vil koste 21.280 kroner i CO2-differentieret kilometerafgift.Den CO2-differentierede kilometerafgift er en del af den grønne transportaftale, som S-Regeringen, Radikale, SF og Enhedslisten indgik før sommerferien. Aftalen indebærer, at den hidtidige vejbenyttelsesafgift for lastbiler, kaldet Eurovignetten, bortfalder og erstattes af kilometerafgiften, som skal betales fra 1. januar 2025. Afgiften indføres i to trin i henholdsvis 2025-27 og i 2028 med stigende satser, så det bliver dyrere i 2028. Køretøjer med en vægt på mellem 3,5 og 12 tons er først omfattet af ordningen fra 2027.Fra 2025 skal der betales kilometerafgift, når man kører på statsvejnettet og dele af det kommunale vejnet, herunder miljøzoner. Fra 2028 er hele det offentlige vejnet i Danmark på omkring 75.000 kilometer omfattet af kravet om betaling af afgiften.Beregning, opkrævning og kontrol af kilometerafgiften bliver GPS-baseret og varetages af Sund & Bælt.