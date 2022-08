VOGNMAND I VENDSYSSEL:: Det er intj så ring

Det er intj så ring

VOGNMAND I VENDSYSSEL:

Fredag 19. august 2022 kl: 10:27

Af: Redaktionen Toftegaards Transport drives af vognmandsparret Louise og Kasper Christensen. Sidstnævnte er tæt på sit 10-års jubilæum, efter han trådte ind i sin fars vognmandsforretning i 2012, mens Louise ”kun” har været med i virksomheden i seks år. Alligevel har hun haft en stor finger med i spillet, for i de seneste fem år er vognparken vokset fra to til ni lastbiler - alle svenske med en stor overvægt af Scania'er.Louise og Kasper arbejder primært fra kontoret, men begge er ikke blege for at tage en tur bag rattet i en af de ni lastbiler, hvis det brænder på.- Vi har gode chauffører, så de fortjener noget ordentligt grej, der ser ordentligt ud, siger Louise med henvisning til, at de seneste Scania alle er V8’ere med opbygning og udstyr i topklasse.De er alle blevet lakeret af Mosegaards Autolakering i Bramming, som ikke har ry for at levere de billigste lakeringer, men til gengæld har ry for at levere nogle af de bedste lakeringer. Det gælder ikke mindst Toftegaards Transports seneste Scania’er, hvor Mosegaards fik frit slag til at lakere den første R 580 i en helt nyt design for to år siden. Og de to nye R 590’ere er lakeret på præcis samme måde.At det skal være ordentligt, gælder ifølge Louise også for samarbejdet med Stiholt og ikke mindst opbygningsafdelingen i Aalborg. Det er Højbjerg Maskinfabrik (HMF), der har lagt Joab-kroghejsene på Scania-chassiserne, mens det er Stiholt, der har stået for resten af opbygningerne.- Og det er intj så ringe endda, som Louise Christensen udtrykker det.Toftegaards Transport beskæftiger sig med meget blandet kørsel i det nordjyske. Der køres eksempelvis med sand og grus, containere, gylle, halm og dybstrøelse til biogasproduktion, roer, kartofler i store mængder samt udføres kranopgaver, nedbrydning, entreprenørarbejde med egen maskinpark og meget mere.











