Skurvogne og stilladser sendes ud med 240 heste

Mandag 15. august 2022 kl: 12:03

Af: Redaktionen Den nye Renault D er opbygget med fast lad, en Fassi 110-kran med fire hydrauliske udskud, samt diverse værktøjskasser og løsninger specielt egnet til stilladsarbejde. Derudover er bilen forsynet med diverse blitz-blink, arbejdslys samt bak- og cykellistkamera.Bilstrup Karrosseri har stået for opbygningen, mens Volvo Truck Center Viborg har stået for tilslutning, kameraer samt klargøring.Bilen er solgt og leveret af Lars Herslund fra Volvo Truck Center i Viborg.Cito A/S leverer både til byggebranchen, industrien og den offentlige sektor.