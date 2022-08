Containerterminal får fornyet sit grønne certifikat

Mandag 8. august 2022 kl: 12:09

Af: Redaktionen I 2019 var Container Terminal Altenwerder (CTA) den første containerhåndteringsvirksomhed i verden, der modtog en certificering som klimaneutral.







- CTAs fornyede certificering demonstrerer endnu en gang terminalens innovative styrke. Selvom vi allerede i år fejrer CTA’s 20 års jubilæum, er vi meget stolte over, at terminalen har været anset for at være en pioner for innovation og bæredygtighed i sektoren siden 2002 og løbende udvikles yderligere, siger Angela Titzrath, der er formad for HHLA’s bestyrelse.





- Vores teknologiske ekspertise samt proceseffektivitet gør klimaneutral containerhåndtering mulig, og vi rykker dermed tættere på vores mål om at blive klimaneutrale i hele koncernen i 2040, siger hun videre.







I løbet af den certificerede periode fra januar til december 2021 faldt CTA’s CO2-udledning med 26,3 procent til cirka 11.000 ton. Udvikling skyldtes især en betydelig reduktion i dieselforbruget som følge af en igangværende omstilling til fuldelektriske automatiserede køretøjer (AGV'er). Næsten 90 procent af AGV'erne i drift hos CTA kører i dag på grøn strøm i stedet for diesel.

Inden 2023 forventes alle AGV'er at blive omdannet til at få energi fra hurtigopladede lithium-ion-batterier. De 14 containerportalkraner, der håndterer losning og lastning af skibe, er sammen med 52 portalkraner på containerområdet på land containerlagerblokkene og de fire skinneportalkraner drevet af grøn strøm.







© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.