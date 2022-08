Brintelektriske lastbiler skal sættes ind i to områder i Tyskland

Torsdag 4. august 2022 kl: 12:21

Af: Redaktionen (Illustration. Faun Gruppe)Den brintelektriske Hyundai Xcient-lastbil, der har en rækkevidde på 400 kilometer mellem hver optankning, skal køre i to-holdsdrift. Mens den om dagen skal køre som distributionsbil i Magdeburg, skal den om natten køre til Dachser’s afdeling i Berlin-Schönefeld. Chaufførerne vil kunne tanke brint i Berlin og i Magdeburg.







Den brintelektriske Enginius Bluepower, der har en rækkevidde på 250 kilometer plus reserve, skal midt i 2023 indsættes i Dachsers distributionssetup i Hamburgs centrum. Bilen vil blive leveret til Dachser i løbet af efteråret i år.







- Som en del af en undersøgelse med Kempten University of Applied Sciences har vi fået klarlagt, at der er et betydeligt potentiale for brintlastbiler i Dachser’s europæiske stykgodsnetværk, siger Stefan Hohm, der er Chief Development Officer (CDO) hos Dachser.







- Vi ser frem til at introducere de første brintlastbiler i vores netværk, da det betyder, at vi vil være i stand til at samle værdifuld praktisk erfaring med dem, siger han videre.





Dachser’s partner i Magdeburg og Berlin er H2 Delivery Truck Pool GmbH & Co. KG i Magdeburg. Selskabet er en del af H2 Green Power & Logistics GmbH, som præsenterede brintdrevet erhvervskøretøjslogistik med Hyundai Xcient FCEV-lastbilen på deres roadshow, der besøgte elleve tyske byer i slutningen af ​​2021.







I Hamburg er Dachsers partner Bremen-baserede Enginius, der er et datterselskab af Faun Gruppe.





Om H2 Green Power & Logistics GmbH:

H2 Green Power & Logistics GmbH distribuerer grøn brint via vej, jernbane, rørledning og indre vandveje

I Magdeburg produceres brint ved hjælp af H2-elektrolyse med energi fra solceller, vindkraft og biomasse

Virksomheden er en af ​​de første markedsaktører, der leverer et komplet økosystem for grøn brint i CO2-fri mobilitet til erhvervskøretøjer, enten gennem en betal-per-brug-model eller et indkøbsnetværk







Om Faun Gruppe:

Faun Gruppe er en bilproducent, der beskæftiger over 2.000 mennesker over hele verden

Faun Gruppe er en af ​​Europas førende leverandører af renovationsbiler, fejemaskiner og brintdrevne erhvervskøretøjer og driver tolv fabrikker i syv lande

Faun Gruppe har hovedkontor i Osterholz-Scharmbeck i Niedersachsen

Enginius er et nyt mærke i Faun Gruppe, der baner vejen for nul-emission lastbilkørsel







