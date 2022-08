Statens veje har snart kun LED-belysning

Torsdag 4. august 2022 kl: 10:12

LED-lys leder til flere fordele

Af: Redaktionen Trafikanter vil opleve, at lyset fra de nye LED-lamper er mere hvidt, end de er vant til. De gamle lys havde et gulligt skær. (Foto: Verdo)LED-teknologien blev første gang taget i brug af Vejdirektoratet i 2013, og siden er næsten 10.000 LED-lamper blevet sat op langs det statsvejnette. Den nye belysning sparer blandt andet på energien og giver et bedre lys til gavn for trafikanterne.I år udskiftes yderligere 10.000 lamper til LED, og i de kommende år vil de resterende 8.000 lamper undergå samme forvandling. Det betyder, at statsvejene i Danmark vil få fuld LED-belysning på nær et lille antal lamper, der har et helt særligt design.- Vejbelysningen er vigtig for trafikanternes sikkerhed, fremkommelighed og tryghed. Vi skal derfor sikre, at vi har den bedst mulige belysning - både hvad angår lysets kvalitet og bæredygtighed. Det, vi gør her, er smart på mange måder. For det første bruger de nye lamper omring 65 procent mindre energi end de gamle. For det andet holder LED-lyskilderne i omkring 25 år, hvor de gamle lyskilder skulle udskiftes hvert sjette år. Vi sparer altså penge både på den daglige drift og i det lange løb. Og så er det jo i den grad en gevinst i forhold til at reducere CO2-udledningen, siger ingeniør Thomas Lind Hansen fra Vejdirektoratet.På grund af de stigende energipriser vil de nye LED-lamper tjene sig selv hurtigere hjem end først antaget. I 2019 blev tilbagebetalingstiden for projektet beregnet til 12 år, men tager man udgangspunkt i de nuværende elpriser, der er omkring én krone højere pr. kWh, vil der være overskud på kontoen efter otte år.- Vi har en forventning om, at vi kommer til at kunne reducere energiforbruget med 5.400 MWh om året. Det svarer til det samlede energiforbrug i cirka 1.200 parcelhuse. Når vi er fuldt udrullet, så giver det en CO2-besparelse til gavn for klimaet på omkring 800 ton om året, siger Thomas Lind HansenSom trafikant vil man opleve, at lyset fra de nye LED-lamper er mere hvidt, hvor de gamle med damplyskilder typisk havde et gulligt skær. LED-lamperne er desuden bedre til at gengive farver på trafikanter og køretøjer. LED-lyskilderne indeholder heller ikke giftige tungmetaller såsom kviksølv, hvilket også er en miljøgevinst.Opgaven med at køre ud og montere nye lamper var tidligere på året i udbud, hvor opgaven blev tildelt virksomhederne Citelum Denmark, Bravida Danmark, Verdo Teknik og Andel Lumen. I alt er der skrevet kontrakter for cirka 30 millioner kroner.De nye, energibesparende LED-lamper bliver sat op langs statens motorveje, rundkørsler, signalregulerede kryds og hovedveje i byer i hele landet.