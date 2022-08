Noget er helt i Hegnet - V8'eren kommer fra Hegnet

Tirsdag 2. august 2022 kl: 08:00

Af: Redaktionen Ligesom sin far sværger Morten Dahl til svenske lastbiler. Han råder i dag over seks lastbiler fra Södertälje i det østlige Sverige og to fra Göteborg i det vestlige Sverige. For nylig blev flåden beriget med tre-akslet østsvensk Scania R 770 B6x2*4 med en fire-akslet påhængsvogn og opbygning fra Skelhøje Vognfabrik, der skal bruges til kørsel med korn og foderstoffer i hele Danmark.Den nye 770’er er leveret af lastbilsælger Lars Pedersen fra Stiholt i Thisted. Der er på vanlig vis kræset for detaljerne, så det nye vogntog er blevet så effektivt som muligt. Som et par eksempler blandt mange gælder det Ecotop automatpresenninger for at effektivisere lastning og losning, alu-fælge hele vejen rundt for at øge nyttelasten samt lukkede sideskørter på både forvogn og påhængsvogn for at gøre vogntoget nemt at rengøre. Når det gælder Scania-chassiset, er der sat kryds ved stort set alt komfort- og sikkerhedsudstyr fra Scania-fabrikken - plus lidt ekstra komforthygge fra BJ Autopolstring i Padborg. Under gulvet i førerhuset ligger der en 16,4 liters V8’er der yder op til 770 hk og har et maksimalt drejningsmoment på 3.700 Nm. Derefter ffølger en 14-trins gearkasse med integreret retarder samt enkeltreduceret bagtøj med 2,87:1 i udveksling.Ud over at have leveret bilen har Lars Pedersen fra Stiholt i Thisted også sørget for økonomisk tryghed og overblik til vognmanden fra Hegnet ved at skræddersy en servicekontrakt på op til 8 år/1 million kilometer med udvidet drivlinedækning til bilen.Ud over transport af korn og foderstoffer beskæftiger Morten Dahl sig også med kran-/grabkørsel, transport af flis, bark, savsmuld o.lign. med walking floor-trailere samt transport af sand og grus.





