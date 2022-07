Nyt fragtflyselskab lander i Billund

Tirsdag 12. juli 2022 kl: 17:03

Mere luftfragt skal flyves fra Billund Lufthavn

Billund Airport City under udvikling



Om Virgin Atlantic Cargo i Billund Lufthavn:

Virgin Atlantic Cargo kommer til at have tre ugentlige rotationer (onsdag, fredag og lørdag) mellem Billund Lufthavn og London Heathrow med en Airbus A321F opereret af Titan Airways og repræsenteret af HWF.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Virgin Atlantic Cargo har en ren cargorute mellem Bruxelles og London, men der er kapacitet til flere ugentlige rotationer, og her er valget faldet på Billund Lufthavn med tre ugentlige afgange.- Som et resultat af et godt stykke ruteudviklingsarbejde og flotte præstationer i vores cargocenter bliver Billund Lufthavn endnu en gang valgt til af en luftfragtsoperatør. Virgin Atlantic Cargo er et stort, anerkendt flyselskab, der kommer til at understøtte dansk eksport. Vi glæder os til at byde dem velkommen, siger Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.- I dag kører vi luftfragt fra både Billund Lufthavn og Københavns Lufthavn til London Heathrow, hvor det bliver fløjet ud fra. Nu kan vi skære to-tre dage af ankomsterne på slutdestinationerne med den sædvanlige pålidelige service - nu med ekspres service, siger Nicolaj Mariegaard, der er managing director for HWF i Danmark, som repræsenterer Virgin Atlantic Cargo i Danmark.Steve Buckerfield, Head of Cargo Sales fra Virgin Atlantic Cargo ser også frem til at operere i Billund Lufthavn.- Vi er meget begejstrede for at bringe denne nye dedikerede ’all-cargo’ service, der forbinder vores kunder i Billund og den bredere skandinaviske region med Virgin Atlantics omfattende rutenetværk via London Heathrow. Vi vil gå efter det farmaceutiske marked og bil- og letfordærvelige laster både til USA, Afrika, Israel og det indiske subkontinent, siger han i en kommentar ti lden nye fragtforbindelse.Billund Lufthavn stræber ikke konsekvent efter vækst på luftfragtområdet. Det er ligeså vigtigt, at kunderne og dansk industri får flere fly til slutdestinationerne, så eksporten hurtigere kan nå frem. Det er netop det, som Virgin Atlantic Cargo understøtter med deres rute til London Heathrow.Virgin Atlantic Cargo kommer til at dække store dele af verden, men primært det amerikanske flow med flyruter via London Heathrow. Virgin Atlantic Cargo har en kapacitet på 28 ton luftfragt pr. flyafgang, men det bliver ikke udelukkende vækst. De kommer til at løfte en del af den luftfragt op i flyene, som i dag bliver fragtet fra Billund Lufthavn på lastbiler til europæiske hub. At få mere luftfragt op i flyene passer ind i lufthavnens strategi.- Den danske eksportindustri får med Virgin Atlantic Cargo mere direkte forbindelser til blandt andet USA med sin luftfragt, og det skaber værdi for dansk industri. Det er vores ambitioner at flytte mere og mere luftfragt fra lastbilerne op i flyene, og det kommer Virgin Atlantic Cargo til at understøtte, siger Jan Hessellund.Den stigende interesse i og vækst på luftfragtsiden i Billund Lufthavn holder ambitionerne for Billund Airport City oppe, og der er fuld gang i planlægningen og rekruttering af nye medarbejdere.- Der er enorm interesse i at etablere sig i Billund Lufthavn. Vi er kommet godt fra land - også med ansættelsen af en udviklingsdirektør med fokus på Airport City. Vi er også i fuld gang med rekrutteringen, og her kan vi også godt tiltrække medarbejdere. Så det er jo fantastisk, siger Jan Hessellund.