Ny teknologi kan fordoble levetiden på jernbaneskinner

Torsdag 7. juli 2022 kl: 12:22

Af: Redaktionen Vedligehold af jernbanenettet er en ressourcetung opgave. Derfor har Sund & Bælt i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Cowi arbejdet på at finde mere effektive metoder til analyse og udbedring af skinnenettet. Resultatet er et datadrevet vedligehold, der ifølge Sund & Bælt reelt kan fordoble levetiden på skinnerne - og dermed årligt reducere omkostningerne til vedligehold med flere millioner kroner og sænke klimaaftrykket markant.Forudsigelig vedligehold i stedet for udskiftning Inspektionssystemet IRISSYS udnytter analysedata til at få et mere præcist indblik i jernbaneskinnernes tilstand. Dermed bliver det muligt at forebygge skader og undgå omkostningstunge reinvesteringer i skinnerne.- Med et detaljeret indblik i skinnernes tilstand kan vi tidligere og mere præcist udpege og udbedre mindre skader, inden det kræver en decideret udskiftning af skinner, siger Bjarne Jørgensen, der er direktør for Teknisk Drift & Vedligehold.Konkret betyder implementeringen af den nye teknologi, at skinnernes levetid kan forlænges helt op til det dobbelte. Afhængigt af ydre betingelser som eksempelvis trafikbelastning kan der således være tale om en levetid på op til 60 år.















Eksempel på levetidsforlængelse ved datadrevet vedligehold af to gange syv kilometer jernbanespor på Storebæltsforbindelsens vestbro:

På hver kilometer jernbanespor ligger ca. 120 tons skinner

Besparelse ved en forebyggende vedligeholdsstrategi: 16-17 millioner kroner inden for 5-10 år

Reduceret CO2 udledning: ca. 1.900 ton

Levetidsforlængelse som del af klimastrategi Implementeringen af en datadrevet strategi til vedligehold af jernbanen flugter med Sund & Bælts samlede bæredygtighedsstrategi og særligt de levetidsforlængende tiltag på Storebæltsbroen.- Vi har de seneste år arbejdet målrettet på at gøre vores drift databaseret - blandt andet ved hjælp af sensorer, droner og cloudbaseret kunstig intelligens til inspektion af broens betonelementer. Sammen med systematisk vedligehold betyder det, at Storebæltsbroen nu forventes at kunne stå dobbelt så længe som oprindeligt beregnet med markante besparelser på forbindelsens samlede klimaaftryk som gevinst, siger Bjarne Jørgensen.Den nye datadrevne vedligeholdsstrategi skal i første omgang indarbejdes på Storebælts jernbanedel og på Øresundsbanen over Amager ud til Øresundsbron. Den vil forventeligt også blive indarbejdet på Sund & Bælts jernbanestrækninger i korridoren fra Kastrup til Rødby før åbningen af den kommende Femern-forbindelsen.

