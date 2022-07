Transportfirma i Aarhus får italiensk topmodel

Mandag 4. juli 2022 kl: 10:03

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De to nye Iveco S-Way trækkere repræsenterer det ypperste af, hvad Iveco kan præstere, både når det gælder brændstoføkonomi og TCO - de samlede ejertidsomkostninger, men også når det kommer til design og indretning for chaufføren.De to nye tre-akslede trækkere er leveret med 13 liters E6e-dieselmotorer på 490 hk, automatiske 12 trins gearkasser med Hi-Cruise GPS-styret fartpilot, der forudser vejens forløb og skifter optimalt i forhold til at udnytte energien i dieselolien bedst muligt.Dania Connects nye lastbiler er af nyeste Iveco S-WAY generation med opdateret førerhusdesign for at skabe en lydsvag kørsel og for at spare brændstof.- Vi glæder os til at se resultatet af dieselforbruget på vores to nye Iveco S- Way, siger Per Jensen, der er Technical Supervisor hos Dania Connect.De store førerhus er er udstyret med nyeste generation af infotainment fra Iveco med blandt andet Alexa-stemmestyring, fuldautomatisk klimaanlæg med parkeringskøler og oliefyr, 24V/220V omformer og luksussæder med ventilation samt seng med elevation.Når det gælder sikkerhed er de to nye Iveco'er leveret med fuld sikkerhedspakke med automatisk nødbremsefunktion, ABS, ESP og lane guard system, der holder lastbilen på sporet.Begge S-Way er bygget op hos Iveco forhandler Bache A/S i Padborg og med skrift og stafferinger monteret af William Skilte i Randers.- Det er et godt resultat, vi har fået leveret af Iveco, og hele forløbet fra tilbud til levering. Opdatering igennem leveringsprocessen var helt i top og levering til den lovede tid. Desuden har vi haft et fint samarbejde med alle, der hjalp til med leveringen, siger Per Jensen.Lastbilerne er solgt og leveret af Jesper Smedegaard, Key Account Manager, Iveco Danmark A/S.