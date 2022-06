Bybussen i Skanderborg kører på el fra på mandag

Fredag 24. juni 2022 kl: 12:59

Af: Redaktionen Den nye elektriske bybus vil bidrage til en CO2-reduktion på omkring 90 procent i forhold til byens snart tidligere dieseldrevne bybusser.Og det er værd at fejre, så Skanderborg Kommune har derfor inviteret alle nysgerrige skanderborgensere med, når Skanderborg i samarbejde med Midttrafik indvier byens nye, grønne bybusser mandag 27. juni

El-bybussen fejres på Kulturtorvet

Kulturtorvet i Skanderborg danner ramme om el-bybussens første officielle arbejdsdag mandag 27. juni. Her bliver én af de 12 meter lange busser, der kører bybusruten, parkeret med åbne døre, så alle, der har lyst, kan kigge indenfor.





Er man mere til en bus i fart, kan man hele uge 26 køre gratis med el-bybussen i Skanderborg.





- Vores transport står for en større CO2-udledning end vores forbrug af strøm og varme tilsammen, så der er virkelig noget at hente her. Med en bybus på el, der dagligt transporter over 500 mennesker, tager vi hul på en nødvendig omstilling af vores transportvaner. Det fortjener en fejring - og hvem ved? Måske får vi nogle nye passagerer til at vælge bussen fremover, siger formand for klimaudvalget i Skanderborg Kommune, Claus Leick (SF), der også er medlem af Midttrafiks bestyrelse.





Arrangementet på Kulturtorvet begynder klokken 14:00 med popcorn og quiz. Klokken 15:00 klipper Claus Leick og direktør for Midttrafik, Jens Erik Sørensen, den røde snor til byens nye el-bus.







Arrangementet er gratis.









Bybussen i Skanderborg, der bærer nummeret 21, kører på en almindelig hverdag med 550 passagerer i gennemsnit

Bybussen har 28 daglige afgange til hverdag og 19 i weekenden, og den betjener 41 forskellige stoppesteder i alt

145 passagerer står hver dag af og på ved byens mest populære stoppested: Adelgade/Asylgade.

Om mange år, når el-bybussen ikke skal bruges mere, kan 97,3 procent af bussens materialer genanvendes

Driftsomkostningerne til el-bybussen er, grundet favorable prisaftaler ved indkøb, på samme niveau som omkostningerne hidtil

Program for mandag 27. juni:



Gratis popcorn, kage, saft og kaffe (medbring selv kop) på Kultorvet i Skanderborg, hvor man kan se el-bussen indefra og få en snak med chaufføren

Midttrafiks mobile kundecenter er også påpladsen

14.00 - El-bybussen åbner dørene

14.30 - Velkomst v/ Claus Leick, Skanderborg Kommune og Jens Erik Sørensen, Midttrafik

15.00 - Snoreklip og officiel indvielse af de nye el-busser

16.00 - Young Brass spiller op til fest Kl. 17.00 - tak for i dag

I de efterfølgende dage (Hele uge 26) kan man køre gratis med den nye el-bybus.



Fakta om bybussen i SkanderborgGratis popcorn, kage, saft og kaffe (medbring selv kop) på Kultorvet i Skanderborg, hvor man kan se el-bussen indefra og få en snak med chaufførenMidttrafiks mobile kundecenter er også påpladsenI de efterfølgende dage (Hele uge 26) kan man køre gratis med den nye el-bybus.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.