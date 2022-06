Skurvogne på havn får solceller på tagene

Torsdag 16. juni 2022 kl: 10:58

Af: Redaktionen (Foto: JM Trykluft A/S]Derfor er den skurby, der er opført på den østligste del af Aalborg Havns østhavn opført med varmepumper, genvinding af varme samt intelligent styring af temperatur og lys med til at reducere energiforbruget. Med solceller på taget af de tre sammenbyggede skurvogne til at levere størstedelen af den el, som skurbyen bruger, skal den totale CO2-udledning ned i omegnen af nul.- Det er ikke nogen hemmelighed, at elregningen kan være en relativt stor post på en byggeplads. Derfor var det nærliggende at tænke i at reducere forbruget, og heldigvis var Port of Aalborg helt med på idéen, siger Lone Høyer, der er projektchef i Arkil.





- Nu er vi spændte på at se, hvad alle de her tiltag kommer til at betyde for energiforbruget, siger hun.







Vil skubbe til udviklingen

Fordi byggemodningen foregår i partnering mellem Arkil og Port of Aalborg, er beslutningen om at leje et solcelleanlæg sammen med skurbyen blevet truffet i samråd med bygherren. Her fortæller Carsten Væversted Ladefoged, der er Engineer, Construction of New Buildings, at det økonomiske aspekt ikke var afgørende i dette tilfælde.





- Vi har to agendaer, når vi som her gør bæredygtighed til det primære krav i vores udbud. Vi ønsker selvfølgelig at reducere vores eget CO2-aftryk, men vi vil også gerne være med til at skubbe bygge- og anlægsbranchen i en grønnere retning, siger han.





Ifølge Carsten Væversted Ladefoged er der således tale om et forsøg, som skal give et anvendeligt erfaringsgrundlag til senere projekter.





- Når byggemodningen er afsluttet, kan vi se, hvor meget CO2 vi har sparet for hver ekstra krone, vi har brugt på skurbyen, siger han.





Solceller kan flyttes

Beslutningen om at montere solceller på skurbyen har allerede været med til at skubbe på udviklingen. For materieludlejeren JM Trykluft blev det startskuddet til at udvikle en modulær løsning, som kan flyttes fra sag til sag.





- Det har gjort det muligt at holde prisen nede på et niveau, hvor løsningen - særligt med de nuværende energipriser - også giver mening økonomisk. Derfor har vi nu som den første materieludlejer i Danmark sat solceller til skurbyen på vores officielle prisliste, siger Søren V. Bech, der er ansvarlig for skurvognsafdelingen i JM Trykluft.







Forventningen er, at skurbyen med de valgte specifikationer vil bruge 55-70 procent mindre energi end en tilsvarende skurby af almindelig dansk standard, og at den med solcellerne og en tilhørende batteripakke kommer til at producere mere energi, end skurbyen bruger.







Byggemodningen forventes at være afsluttet i slutningen af 2022.





Fakta om lavere CO2-udledning fra skurbyen:



Skurmodulernes energiforbrug er reduceret med 55-70 procent ved hjælp af:

Ventilation med varmegenvinding

Varmepumpe

Natsænkning af temperatur

LED-belysning med sensorstyring

Lavenergi termoruder

Skodder for vinduer der reducerer varmetab om vinteren samt solindstråling om sommeren

I det konkrete tilfælde er tre skurvogne bygget sammen til en skurby. På taget er monteret solcelleanlæg på 3x3 kW. Eventuelt overskydende strøm bliver lagret på et batteri, der kan dække skurbyens forbrug fra fyraften og frem til middagstid næste dag.



