Nyt flyselskab fra Island har åbnet lavprisrute mellem København og New York

Mandag 13. juni 2022 kl: 10:15

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lufthavnen ligger 75 minutters køretur fra Times Square på Manhattan, men er langt lettere at komme til og fra, end de øvrige internationale lufthavne på grund af dens lille størrelse med få rejsende.Play peger på, at det til sammenligning tager i gennemsnit to til tre timer at nå til Manhattan fra JFK Airport og Newark Airport på grund af lufthavnenes størrelse og antal passagerer med dertilhørende sikkerhedsprocedurer.