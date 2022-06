Norsk flyselskab indgår ny overenskomst med pilot-organisation

Mandag 13. juni 2022 kl: 10:10

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - I fællesskab sikrer vi nu fleksibilitet og forudsigelighed både for Norwegian og vores pilotkolleger. Aftalen giver os en sæsonfleksiblitet, som vi mener, er helt nødvendig for at kunne operere omkostningseffektivt gennem vintersæsonen. Piloterne er en af de grupper, der de seneste år har måttet tilpasse sig en hverdag med stadige forandringer, og som arbejdsgiver sættervi meget stor pris på det gensidige tillidsforhold, som vi har haft i forhandlingerne og i det arbejde, som forhandlingsdelegationerne på begge sider har udført, siger Guro Poulsen, der er EVP People (Employee Value Proposition) i Norwegian.- Hovedprioriteten har været at sikre norske arbejdspladser, og jeg er meget glad for, at vi har opnået det med denne aftale. I tillæg får vi større forudsigelighed og bedre mulighed for planlægning af piloternes arbejdshverdag og fritid. Vi har haft samtaler, der har været krævende, men samtidig gode og konstruktive, siger Alf Hansen, der er leder i Norwegian Pilot Union og pilot i Norwegian.Selskabet og Norwegian Pilot Union ønsker også at arbejde tættere sammen i fremtiden og på den måde fortsætte og forstærke den fælles indsats for at udvikle og søge løsninger, som bidrager til Norwegian's konkurrenceevne. Aftalen omfatter 668 piloter ansat i Norge og gælder fra januar i år til oktober 2023.