Vognmand i Galten har fået ny fire-akslet med tandemløft

Fredag 10. juni 2022 kl: 11:27

Af: Redaktionen Der er tale om en fire-akslet Volvo FM540 8x4 Globetrotter med blandt andet I-Shift automatgearkasse, motorbremse VEB+, tandemakselløft, Volvo Dynamisk Styring, Komfort+ førerhuspakke med lædersæder, køleskab under køje og kaffemaskine.Bilen er opbygget hos Hadsten Tipservice med frontmonteret 92 tm Palfinger-kran og forstærket til fuldløft ud over frontstøttebenet samt fast lad. Sammen med bilen har firmaet fået leveret en tre-akslet kærre fra Nordic Trailer.Tilslutning og klargøring er foretaget af opbyggerteamet hos Volvo Truck Center i Aarhus. Bilen er finansieret af Volvo Trucks Financial Service og er leveret med servicekontrakt.Jacob Bøje fra Volvo Truck Center i Aarhus har stået for salg af bilen.