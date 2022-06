EU har brug for chauffører fra tredjelande

BRANCHEORGANISATION:

Torsdag 9. juni 2022 kl: 12:28

Af: Redaktionen - Der er allerede stor mangel på chauffører i EU, og vi kan ikke klare os uden chauffører udefra. Hvis der bliver indført flere begrænsninger, vil lastbiler blive nødt til at holde stille, fordi der ikke er chauffører til at køre dem. Det vil gøre det både sværere og dyrere at få leveret varer og gods i EU, siger transportpolitisk chef i DI Transport Rune Noack i en kommentar til udtalelsen fra transportminister Trine Bramsen. Den danske transportministers udtalelse fulgte op på en tilsvarende udmelding fra den belgiske regering sidste år.DI Transport henviser blandt andet til en analyse fra det europæiske analyseinstitut Transport Intelligence (TI), der sidste år nåede frem til, at der mangler 400.000 chauffører i Europa.



- Danske og europæiske virksomheder er dybt afhængige af en velfungerende godstransport i EU. EU’s vejpakke har allerede medført begrænsninger i kapaciteten, og der er behov for at styrke den internationale transport frem for nye benspænd, der i værste fald kan gå ud over forsyningssikkerheden, siger Rune Noack.





DI Transport deler dog ministerens ønske om, at der skal være ordentlige løn- og arbejdsforhold for chaufførerne, og det er vejpakken fra EU med til at sikre.





- Man kan ikke bare sætte lighedstegn mellem social dumping og tredjelandschauffører. Der er for eksempel allerede regler, der sikrer, at chaufføren får dansk løn, når han udfører cabotagekørsel i Danmark. Og reglerne om køre- og hviletid gælder også både for chauffører fra tredjelande og EU, siger Rune Noack.





Arbejdsforholdene for chauffører fra lande uden for EU har flere gange været i fokus. Blandt andet i efteråret 2018, hvor transportvirksomheden Kurt Beier kom i søgelyset på grund af de forhold, virksomhedens chauffører fra eksempelvis Filippinerne levede under i Padborg.







© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.