Specialist i kranopgaver kører plader ud med seks nye vogntog

Fredag 20. maj 2022 kl: 12:45

Af: Redaktionen De seks ens træk er bygget op over fire-akslede Volvo FH 500 8x4-forvogne med tridem-bogi. De er monteret med Hiab-kraner i 30 tm-klassen af typen X-HiPro 302 EP-5 CD bag førerhusene. Bag kranerne er der monteret fastlad. Med opbygningen af forvognene er der leveret et tilsvaredne antal nye Nopa-kærrer med fastlad.Sawo og Vandborg i Lemvig har stået for montering af kraner og lad, mens Sawo i Viborg har leveret kærrerne.Hiab-kranerne har fem hydrauliske udskud, der rækker op til 15,1 meter med CombiDrive3 radiostyring. Kranerne er leveret med ASC - Automatic Speed Control - der ved belastninger over 90 procent nedsætter hastigheden trinløst og øger løftekapaciteten tilsvarende.Der er valgt Railway Logic på kran med højde og drejestop, som man kan indstille til at begrænse kranens arbejdsområder. Railway Logic bruges eksempelvis ved kranarbejde omkring jernbanespor. Kranerne er ligeledes monteret med centralsmøringsanlæg.Fastladet på de fire-akslede chassiser, der er beregnet til køreplader, har en indvendig ladlængde på 5.300 mm. Der er valgt seks fastmonterede kæpstokke samt otte løse, og der er surringer monteret i ladkant i begge sider.De tre-akslede Nopa-kærrer er af typen KFJ24, der er beregnet til køreplader, har en totalvægt på 25 (24+1) ton. Kærrerne er der monteret med P-Light batteribackup, så kærrerne er synlige ved parkering.