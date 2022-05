Rejsepasset kommer med den første sommerdag

Onsdag 18. maj 2022 kl: 12:05

Om rejsepasset:

Rejsepasset koster 399 kroner for en voksen, der kan tage to børn under 12 år med på billetten. Og 199 kroner for børn mellem 12 og 15 år, der kan tage et barn mellem 0 og 11 år gratis med

Rejsepasset gælder til otte dages sammenhængende rejse i skolernes sommerferie fra lørdag 25. juni til og med søndag 7. august 2022

Rejsepasset er gyldigt til rejser med den kollektive transport i hele Danmark på tværs af bus, tog, metro, letbane og lokalbaner

De 75.000 rejsepas kan købes fra onsdag 1. juni kl. 10.00 og frem til 31. juli på rejsepas.nu

Rejsepasset kan ikke købes i Betjent Salg. Har man ikke selv adgang til at købe Rejsepasset online, er det muligt at få hjælp til køb af Rejsepas via Kunde pc’erne, hos Salg & Service på Københavns Hovedbanegård samt på stationerne i Odense og i Aarhus

Rejsepas er et samarbejde mellem Arriva, BAT (Bornholm), DOT, DSB, FynBus, Metro, Midttrafik inkl. Letbanen, Movia, Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Sydtrafik

Af: Redaktionen For tredje år i træk kan der købes et Rejsepas, hvor voksne for 399 kroner kan rejse landet rundt med den kollektive trafik. I år er der mulighed for at købe et af 75.000 rejsepas, der bliver sat til salg fra onsdag 1. juni klokken 10.00. Rejsepasset giver adgang til at rejse frit i otte sammenhængende dage med busser, tog, metro, lokalbaner og letbaner i hele landet.- Rejsepassene har tidligere været en stor succes for de danskere, som vil ud og opleve Danmark. Tilbuddet giver en god mulighed for at prøve noget nyt denne sommer og måske se et andet ferielandskab af Danmark, end det man plejer, siger kundechef i DSB, Charlotte Saltoft Kjærulff.Rejsepasset var i første omgang en del af S-Regeringens sommerpakke, da COVID-19 fyldte på dagsordenen og er blevet til i samarbejde på tværs af selskaberne i kollektive trafik. Med rejsepasset er der masser af muligheder for at rejse både de lange stræk på tværs af landet og på kortere ture i lokalområdet.Tilbuddene kan benyttes til rejser i skolernes sommerferie, der begynder lørdag 25. juni og slutter søndag 7. august. Passet kan købes på web-siden www.rejsepas.nu fra onsdag 1. juni kl. 10.00.