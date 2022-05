Dansk investeringsfællesskab skyder over en milliard kroner i klimavenlige tog i Storbritannien

Onsdag 18. maj 2022 kl: 10:48

Af: Redaktionen (Foto: Govia Thameslink Railway)Investeringsfællesskabet overtager en del af Cross London Trains, der samlet tæller 115 togsæt af typen Siemens Desiro City Class 700. Togene er 100 procent elektriske og kører på Thameslink-jernbanen, der er en af de travleste pendlerruter til og fra Londons centrum.

Med investeringen er parterne sikret et langsigtet stabilt afkast samtidig med, at de bidrager til mere klimavenlig kollektiv transport i en af verdens mest trafikerede storbyer.





Cross London Trains er en af de største samlinger af togsæt i Storbritannien. De 115 elektriske tog blev bestilt som en del af et større projekt fra den britiske stat, der samlet har investeret over 500 milliarder kroner i at gøre Storbritanniens jernbaner mere klimavenlige og fremtidssikrede.







Cross London Trains har en leasingaftale på minimum 20 år garanteret af den britiske stat, og der er samtidig indgået en langsigtet vedligeholdelsesaftale af togene med leverandørenSiemens. Togsættene blev leveret i 2018 og har været i drift på strækningen siden da.







Investeringen er AIP Managements anden investering i britisk togdrift. I 2020 investerede forvalteren i 30 procent af Agility Trains East, der udlejer tog til forbindelsen East Coast Main Line, som forbinder den britiske hovedstad London med Edinburgh og Glasgow i Skotland.





AIP Management er en dansk investeringsforvalter dedikeret til investering i energi- og infrastrukturaktiver. AIP er ejet af PKA, PenSam, Storebrand samt AIP Partnerne, og forvalter derudover investeringer for AkademikerPension og Lærernes Pension. AIP forvalter godt 50 milliarder kroner på tværs af fire fonde.





