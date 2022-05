Lastbilproducent skruer op for strømmen sammen med leverandør af ladeløsninger

Tirsdag 17. maj 2022 kl: 12:50

Af: Redaktionen Et særligt teknisk træk ved den elektriske lastbil, som vil blive lanceret på markedet i 2024, er dens kapacitet til fremtidig megawatt-opladning. Virksomheden ABB E-mobilitet, der er en førendeglobal leverandør af opladningsløsninger til el-køretøjer, sigter efter at modne markedet for megawatt-ladeteknologi i løbet af de næste tre år.MAN og ABB E-mobility vil i samarbejde øge tempoet for næste fase af elektromobilitet:Operationel kapacitet til tunge langdistancelastbiler med daglig rækkevidde mellem 600 og 800 kilometerMed deres engagement i elektromobilitet signalerer de to virksomheder, at branchen er klar til at gå videre, og at lovgivere nu skal etablere de politiske rammer for nul-emissions vejtransport.- Vi er nødt til at gøre vejgodstransport grønnere for at opnå vores klima mål. For at få dette til at ske, fokuserer vi først og fremmest på markedsstigningen af klimavenlige erhvervskøretøjer og udviklingen af en tilsvarende højtydende opladningsinfrastruktur. Det projekt vi støtter omkring højtydende opladning til e-lastbiler giver vigtige erfaringer. Det, der er vigtigt nu, er at få flere e-lastbiler på vejene hurtigt. Partnerskabet mellem MAN og ABB viser, at vi er videre i det rigtige spor, sagde den føderale minister for digitalisering og transport, Dr. Volker Wissing, ved præsentationen af den elektriske MAN-lastbil.Under ministerens prøvetur i MAN el-lastbilen, understregede Alexander Vlaskamp, der er administrerende direktør og koncernchef for MAN Truck & Bus, at det at accelerere udvidelse af opladningsinfrastrukturen er den eneste måde at opnå udvikling af transport og opfylde klimamål på.Han fremhævede også, hvorfor MAN er afhængig af batteri-elektriske drivlinjer for fremtidens miljøvenlige erhvervskøretøjer, hvor målet er lave driftsomkostninger og det bedste samlede energiregnskab.- Som en del af Traton Group deltager vi allerede i et joint venture med industripartnere for at udvikle og drive et højtydende offentligt ladenetværk med et mål på mindst 1.700 grønne el-ladepunkter i hele Europa, påpegede Alexander Vlaskamp.For at opnå daglig rækkevidde på mellem 600 og 800 kilometer er MANs elektrisk lastbil, der skal lanceres i 2024, allerede udstyret med de tekniske forudsætninger for fremtidens megawatt-ladesystemer. ABB Emobility, som en førende global leverandør af opladningsløsninger, har til hensigt at bringe sådanne opladningssystemer hurtigt på markedet.- Vi sigter på at kunne tilbyde elektromobilitet på alle områder. Hos ABB E- mobility har vi arbejdet på at udvikle de tilsvarende præstationsstandarder i mange år. Megawatt-opladning vil kræve ny strømteknologi med over 1.000 volt, så elektrisk sikkerhed og pålidelighed er afgørende ved disse effektniveauer. ABB E-mobility kan accelerere markant forskning og udvikling baseret på vores eksisterende teknologier. Vores ambition er at bringe denne nye teknologi på markedet inden for tre år. Tidligere har sådanne udviklingsfaser ofte taget meget længere tid, sagde Frank Mühlon, der er administrerende direktør for ABB E-mobility.De to parter fremhæver, at en forpligtende og ensartet standard er afgørende for indførelsen af megawatt-opladningsteknologi, og her kan Tyskland sætte standarden.Over en snes partnere fra industri og videnskab, herunder MAN og ABB, arbejder på det højtydende opladningsprojekt (kendt som "HoLa" i Tyskland), som er finansieret af den tyske regering og er verdens første megawatt-ladeprojekt. To højtydende ladepunkter med megawatt-ladesystemer (MCS) bygges fire steder langs A2 motorvejen i Tyskland. Projektet er tænkt som grundlag for senere landsdækkende ekspansion.















