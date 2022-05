Små cyklister oplevede stor lastbil på tæt hold

Mandag 16. maj 2022 kl: 12:40

Af: Redaktionen Begejstringen var stor, da ITD og Lastbilkaravanen havde en 16 meter lang lastbil med på Kids Tour i Randers lørdag i sidste uge. Alle besøgende kunne kravle op i den og ved selvsyn opleve, hvordan det er at være chauffør og sidde bag rattet. De fik også en aha-oplevelse, da de fandt ud af, hvor små deres venner var nede på jorden, når de stod ved siden af den holdende lastbil.

Foran højre fordæk, som er den kritiske zone, var der lagt en rød måtte, som visuelt indikerer, hvor man absolut ikke skal placere sig, når man er ude i trafikken og møder en lastbil.







Nyt tiltag skal sprede det gode budskab

Det er første gang, at Lastbilkaravanen er med på Kids Tour. Lastbilkaravanen har startet samarbejdet med Kids Tour, dels fordi al salget af startnumre går ubeskåret til Børneulykkesfonden for blandt andet at fremme fondens arbejde med børnesikkerheden i Danmark og nedbringe antallet af børneulykker i trafikken, og dels fordi det er vigtigt med et konstant fokus på emnet.







- Vi har lavet dette tiltag, fordi vi gerne vil have det livsvigtige budskab ud til så mange som overhovedet muligt. Og da Kids Tour rakte ud til vores kampagne, synes vi, at der var god synergi i et samarbejde. Vi er glade for, at vi sammen med Kids Tour og Børneulykkesfonden kan være med til at sætte fokus på trafiksikkerhed, siger Malene Vitus, der er projektleder på ITD’s trafiksikkerhedskampagner.





- Det er virkelig en fornøjelse at se, at så mange gæster havde lyst til at få mere viden om trafiksikkerhed, lastbiler og selve transportbranchen. Mange af de besøgende reflekterede også over, at lastbilerne jo faktisk er dem, der leverer de ting, vi bruger i hverdagen. Og så er det jo ekstra sjovt at tale om trafiksikkerhed på Danmarks største cykelløb for hele familien, når Tour de France meget snart lægger vejen forbi Danmark, siger Malene Vitus videre.





Mine venner skal også have den viden

En af de besøgende var Oskar Thomasen, der sammen med sine forældre og lillebror fik sig noget af en øjenåbner, da han kom helt tæt på den store lastbil.







- Den viden kan jeg godt bruge i livet, og jeg vil sige det til mine venner. Og de skal også vide, hvor de skal køre ved siden af lastbilen, så lastbilchaufføren kan se dem, siger Oskar Thomasen på 10 år, der også deltog i cykelløbet, så han var udstyret med startnummer på brystet, cykel og cykelhjelm.







Også Oskars mor var glad for den nye viden.







- Det er væsentligt, hvor man skal være. Enten bliver man bagved, eller også bliver man foran lastbilen, siger Annika Thomasen, som senere skulle heppe på Oskar i cykelløbet.







her:



Interesserede kan se mere om Lastbilkaravanen her:



Interesserede kan se mere om Kids Tour her:









Interesserede kan se mere om Lastbilkaravanen på Kids TourInteresserede kan se mere om LastbilkaravanenInteresserede kan se mere om Kids Tour

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.