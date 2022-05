Fragtmænd har præsenteret deres første klimaregnskab

Onsdag 11. maj 2022 kl: 09:47

Af: Redaktionen I 2019 tog Danske Fragtmænd de første skridt mod en grønnere virksomhed, hvor blandt andet lysstofrørene på terminalerne blev skiftet ud med LED. Siden er andre tiltag kommet til - eksempelvis en ny grøn firmabilspolitik, udskiftning af trucks med syrebatterier til trucks med litiumbatterier og ikke mindst indkøbet af fire nye el-lastbiler.Indtil nu har Danske Fragtmænd ikke kunnet måle disse mange tiltags betydning for den grønne bundlinje, men med det nye klimaregnskab har fragtmændene fået muligheden for det.Selvom Danske Fragtmænd ikke kan præsentere store CO2-besparelser i regnskabsåret 2021, er arbejdet med regnskabet et vigtigt skridt i retningen mod en grønnere transportvirksomhed. Miljøregnskabet giver Danske Fragtmænd indblik i præcis, hvor meget CO2 virksomheden udleder samt mulighed for at sætte nogle målsætninger på kort og lang sigt. Derudover kan fragtmændene orientere sig om de grønne initiativer, som er sat i gang i løbet af regnskabsåret og ikke mindst de erfaringer, som kommer ind undervejs.Danske Fragtmænd fremhæver også, at det er vigtigt at holde sig for øje, at omverdenen og kunderne forventer, at Danske Fragtmænd som Danmarks største nationale transportør arbejder aktivt med den grønne omstilling og har styr på det klimaaftryk, virksomheden påfører verden.- Vi oplever, at vores kunder har stor fokus på, hvilken tilgang Danske Fragtmænd har til klimakampen. Der ligger en klar forventning om, at vi som deres transportør arbejder målrettet med omstillingen af vejtransporten i Danmark. Det bliver et mere og mere vigtigt konkurrenceparameter eller sågar en betingelse for, at kunderne vil indgå en samarbejdsaftale med os omkring distribution af deres forsendelser, siger Head of Sustainability, Torsten R. Hermansen.Presset fra kunder, den politiske grønne dagsorden og i særdeleshed virksohedens eget ønske om at bidrage til den grønne omstilling har i høj grad skabt behovet for at kunne præsentere et professionelt og troværdigt klimaregnskab.- Vi er meget stolte af det klimaregnskab, som vi har udviklet. De miljømæssige besparelser for 2021 er ikke prangende, men engagementet er højt og målsætningerne ambitiøse. Og vi tror på, at omstillingen i transportbranchen er som en hockeystav, hvor det går langsomt i starten, men jo mere moden teknologien bliver, desto stærkere kommer det til at gå, siger Torsten R. Hermansen.Interesserede kan læse Danske Fragtmænds klimaregnskab