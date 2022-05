Ny forening skal sætte turbo på grøn gas

Fredag 6. maj 2022 kl: 11:33

Af: Redaktionen - Inden for få år vil gasmarkedet blive helt forandret. Der vil være langt færre husstande, som bliver opvarmet af gas. Tilbage er en række store virksomheder, som fortsat vil få brug for grøn gas i produktionen. Nu sørger vi for, at aftagere og leverandører kommer til at arbejde tæt sammen, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.Dansk Gas Forening blev etableret i 1911 under navnet Dansk Gasværksbestyrerforening. I begyndelsen handlede det om kulbaseret bygas. Under krigen skiftede foreningen fokus til generatorgas og senere flaskegas. I 1980-1990’erne blev naturgasnettet opbygget, og i dag har Danmark en globalt set enestående produktionen af biogas, som strømmer ind i gasnettet.Dansk Gas Forening vil nu nedlægge sig selv som selvstændig forening og blive en del af Grøn Gas under DI Energi.- I fremtiden kommer der nye grønne gasser gennem Power-to-X, og vi bliver i højere grad eksportør af grøn gas. Med den nye platform indleder vi et tæt samarbejde mellem biogasproducenter, infrastrukturselskaber og industrien, som aftager gasserne. Det vil være en gevinst for alle, siger Søren Eriksen, formand for bestyrelsen i Dansk Gas Forening.Den nye sektion overtager aktiviteterne - herunder Årets Grønne Gaskonference i januar. Grønne Gasdage i september har et teknisk indhold, og det er derfor aftalt med Dansk Gasteknisk Center, at de fortsat vil arrangere konferencen.De nuværende medlemmer af Dansk Gas Forening bliver tilbudt medlemskab af Grøn Gas og DI/DI Energi, hvis de ikke allerede er medlem.