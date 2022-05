Letbane i Odense åbner 28. maj

Torsdag 5. maj 2022 kl: 12:52

Af: Redaktionen Datoen har længe været på tegnebrættet internt hos Odense Letbane - og med en veloverstået overdragelse fra entreprenørerne 26. april samt efterfølgende aftale med letbanens operatør, Keolis, er det nu muligt at bekræfte den endelige åbningsdato.



- Det er med størst mulig glæde og stolthed, at vi nu kan præsentere en dato for åbningen af Odense Letbane - og dermed invitere hele Odense med indenfor i en moderne og effektiv letbane, som fra dag ét vil tilføre et markant løft til den kollektive trafik i landets tredjestørste by, siger Jesper Rasmussen, der er bestyrelsesformand i Odense Letbane P/S.





- Både nutiden og fremtiden kalder på effektive transportløsninger i de store byer, og jeg er ikke i tvivl om, at letbanen har potentialet til at understøtte den imponerende byudvikling, som Odense oplever i disse år, og som vil fortsætte mange årtier frem. Der er al mulig grund til at sige tillykke til alle i Odense - letbanen er jeres fra nu af, siger han videre.





Jesper Rasmussen siger videre, at forløbet frem til nu ikke har været uden bump på skinnerne.





- Det ærgrer os, at vi har oplevet forsinkelser. Men nu er tiden inde til at se fremad. Og jeg vil gerne personligt rette en stor tak til alle partnere i projektet, som over en bred front har ydet en enestående indsats for at indfri målet om åbning 28. maj - en dato, som vi i fællesskab har sigtet efter siden årets begyndelse, siger han og fortsætter:





- Jeg indskyder samtidig, at vi fortsat er i en afsluttende prøvefase. Det er stadig et nyt anlæg, og hvis vi opdager alvorlige, uventede fejl, så tager vi time out. Vi går ikke på kompromis med sikkerheden. Heller ikke selv om det vil påvirke en åbningsdato. Men jeg understreger, at det bestemt ikke er vores forventning.





De konkrete planer for letbanens åbningsmarkering bliver i øjeblikket tilrettelagt i detaljer. Dog ligger det fast, at der på åbningsdagen og den følgende uge vil være gratis kørsel for alle passagerer.







