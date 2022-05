Undersøgelse viser stor usikkerhed om vigepligt ved busstoppesteder

Onsdag 4. maj 2022 kl: 10:41

Af: Redaktionen

Ud af bussen og direkte ned på cykelstien, hvor cyklisterne utålmodigt tramper sig frem. Hvem skal holde tilbage for hvem? Hver femte dansker tror fejlagtigt, at det er buspassagererne, der skal holde tilbage for cyklisterne, hvis de stiger direkte ud af bussen og ind på cykelstien. Og det er ifølge skadedirektør i Gjensidige, Henrik Sagild, noget, der skaber problemer.









- Når man kommer ud af en bus og træder direkte ned på cykelstien, skal man kunne forvente, at cyklisterne holder tilbage, så der ikke opstår farlige situationer. Mange af de skader, vi ser fra uheld i trafikken, sker fordi, parterne er i tvivl om reglerne, hvilket blot viser, hvor vigtigt det er, at vi alle ved, hvordan færdselsloven er udformet, siger Henrik Sagild.









En mulighed kunne eksempelvis være, at der kom tydeligere skiltning ved stoppestederne,









Der findes dog også situationer, hvor det er buspassagererne, der skal holde tilbage for cyklisterne. Det skal de, hvis der er en helle, der adskiller busstoppested og fortov, hvor buspassagererne træder ud på fra bussen.









Store forskelle på landsplan

Kendskabet til reglerne ved busstoppestedet viser sig også at være geografisk betinget. Ser man på landets forskellige regioner, er der stor forskel på, hvor godt buspassagerer og cyklister har styr på reglerne for, hvem der skal holde tilbage ved busstoppestedet.









I hovedstaden har 87 procent styr på, at det er cyklisterne, der skal holde tilbage, hvis buspassagererne træder direkte ud på cykelstien, mens det i region Nordjylland er hver anden der ved, hvordan de skal forholde sig på cyklen, når de nærmer sig et busstoppested.









Henrik Sagild peger på, at kendskabet til reglerne kan bunde i store forskelle i den lokale infrastruktur.









- Der kan være store forskelle på infrastrukturen selv i et lille land som Danmark, og at kendskabet til reglerne i Nordjylland er mindre, kan altså skyldes, at færre personer oplever netop denne situation i deres hverdag. Det ændrer dog ikke på vigtigheden af at holde styr på reglerne, så man ikke er til fare for sig selv og sine medmennesker. Især hvis man kommer lidt rundt i landet, hvor vejene kan se lidt anderledes ud, siger han.









Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er foretaget for af Kantar Gallup for Gjensidige i marts 2022 blandt 1.027 repræsentativt udvalgte danskere.









Hvem skal holde tilbage i trafikken i følgende situation: Bussen holder ind ved et stoppested, hvor der er cykelsti. Der er ikke helle mellem vejbane og cykelsti.





Cyklist skal holde tilbage for buspassager 66 % Buspassager skal holde tilbage for cyklist 23 % Ved ikke

11 %









Hvem skal holde tilbage i trafikken i følgende situation: Bussen holder ind ved et stoppested, hvor der er cykelsti. Der er helle mellem vejbane og cykelsti.





Cyklist skal holde tilbage for buspassager 39 % Buspassager skal holde tilbage for cyklist 53 % Ved ikke

9 %





