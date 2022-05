Færgerederi oplever stor interesse for ledige job

Tirsdag 3. maj 2022 kl: 10:19

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen ForSea er i øjeblikket ved at rekruttere sommerpersonalet til den kommende højsæson, og ansøgningerne strømmer ind. 1.700 ansøgere til sommerarbejde dyster om de cirka 85 pladser til servicefunktioner i caféen, butikken, restauranten og terminalen.- Vi er stolte over at kunne tilbyde det første rigtige sommerjob til mange unge i lokalområdet. Nogle bliver, og andre kommer tilbage år efter år under deres studier. Vores medarbejdere er vores rygrad, der giver alle rejsende en unik oplevelse, siger Åsa Linde Tornée, der er Head of Human Resources hos ForSea, som er en vigtig arbejdsgiver på begge sider af sundet. Mange i personalestyrken har haft færgerne som arbejdsplads i mange år - og en stor del medarbejdere startede deres arbejdsliv hos ForSea som sommerarbejdere.Ud over de mange sommerjob, der i øjeblikket er under behandling, foretages der også nyansættelser til en række andre funktioner. Også her er der stor interesse, og der er modtaget over 350 ansøgninger til stillinger som supervisor, teamledere, havnekoordinator, skibsassistenter, ubefarne skibsassistenter og kokke.- Vi er meget stolte over vores rolle som en vigtig og værdsat arbejdsgiver i Øresundsregionen. Medarbejdertilfredsheden er høj, viser vores personaleundersøgelser, og arbejdspladsen er både multikulturel og dynamisk. Vores opgave med at forbinde regionen er ikke kun gennem hyppige ture over sundet, men også gennem alle de mange forskellige job, vi tilbyder, siger Kristian Durhuus, der er administrerende direktør i ForSea.Helsingør-Helsingborg overfarten forbinder Helsingør og Helsingborg og råder over fem færger - Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV og Mercandia VIIIFærgerne er miljøvenlige og udstyrede med katalysatorer. Derudover er Aurora og Tycho Brahe begge konverterede til batteridrift, for en samlet investering på ca. 300 millioner svenske kroner