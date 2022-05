Limfjordslufthavn er tilbage på fuld styrke

Mandag 2. maj 2022 kl: 12:08

Indenrigstrafikken steg med 13,2 procent



Trafiktal for april 2019-2022

2019 2020 2021 2022 Indenrigs 63.809 1.123 26.716 72.248 Udenrigs 43.448 0 1.015 34.888 Charter 7.542 0 62 8.306 I alt 114.799 1.123 27.793 115.442



Af: Redaktionen I Aalborg Lufthavn var der 115.442 rejsende i april 2022, hvilket svarer til 100,6 procent af 2019-niveauet, hvor der var 114.799 rejsende. April blev dermed første måned efter corona-tiden, hvor passagertallet oversteg niveauet fra tiden før corona-virussens ankomst til og de efterfølgende tiltag for at dæmme op for spredning af virussenDen største rejsedag i Aalborg Lufthavn var fredag op til påsken, hvor passagertallet kom tæt på 6.000 rejsende.Antallet af indenrigsrejsende til og fra København og Bornholm oversteg i april i år 2019-niveauet med 13,2 procent. Det er en positiv udvikling, som ifølge lufthavnens ledelse forventes at fortsætte i resten af 2022.- Indenrigstrafikken i april levede i høj grad op til forventningerne om at overstige passagertallet for 2019, så nu er vi tilbage til den positive tendens vi så i store dele af 2021. Det er en kæmpe force, at vi har tre forskellige selskaber på ruten, der dækker hele markedet, hvad enten de rejsendes fokus er på one-stop-forbindelser, fleksibilitet eller pris, siger direktør i Aalborg Lufthavn, Niels Hemmingsen, og fortsætter:- Vores opgave er så at gøre det endnu mere attraktivt at benytte Aalborg Lufthavn, herunder den nyeste investering med opsætning af el-ladestandere fra Norlys, der blev indviet 20. april.

