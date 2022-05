Høje brændstofpriser får bilister til at sænke farten

BEREGNINGER FRA VEJDIREKTORATET:

Mandag 2. maj 2022 kl: 10:42

Flere forhold påvirker hastigheder

Fakta om reduktion af hastighed:



Besparelserne ved følgende reduktioner i hastighed er:

2,4 procent ved reduktion af hastighed til 119,1 fra 121,2 km/t

5,8 procent ved reduktion af hastighed med 5 km/t

10,3 procent ved reduktion af hastighed med 10 km/t

14,3 procent ved reduktion af hastighed med 15 km/t (Kilde: Vejdirektoratet)



Af: Redaktionen Prisen på brændstof er ifølge Danmarks Statistik steget med 35 procent fra marts 2021 til marts 2022, og det tilskynder øjensynligt bilister til at spare på brændstoffet ved eksempelvis at sænke hastigheden.- De stigende priser på benzin og diesel har gjort det dyrere at køre bil. Nu viser tallene, at bilisterne lader til at reagere på de høje priser ved at sænke hastigheden en smule på motorvejene i perioder uden trængsel. Vi kan i hvert fald konstatere, at hastigheden nu er mærkbart lavere end tidligere år, og det giver nogle besparelser både økonomisk og klimamæssigt, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet, Andreas Egense.Vejdirektoratets hastighedsbarometer viser, at gennemsnitshastigheden faldt fra 121,2 km/t i marts 2021 til 119,1 km/t i marts 2022. Den lavere hastighed blev registreret på motorveje med en hastighedsgrænse på 130 km/t i perioder uden trængsel.Faldet i hastigheden giver en reduktion i både CO2-udledningen og brændstofforbruget på godt 2,4 procent, hvilket kan lyde af lidt, men som faktisk er en betydelig afvigelse fra normalen.- For den enkelte bilist giver det selvfølgelig ikke de vilde besparelser for en tur fra Århus til Vejle, men hvis man ser på en årlig besparelse, kan det give god mening at sænke hastigheden i en tid, hvor benzinprisen er høj. Vores beregninger viser i hvert fald, at man især ved de høje hastigheder kan spare en del brændstof. På årsbasis taler vi om en samlet besparelse på 11 millioner liter brændstof, og det er alligevel en sjat, siger Andreas Egense.For klimaet betyder det en gevinst på cirka 27.000 tons mindre udledt CO2.Ud over hastighedsgrænsen og prisen på brændstof har trængsel, vejrlig, omfanget af dagslys og bilisternes økonomiske formåen også betydning for hastigheden på motorvejene. En del af disse forhold har Vejdirektoratet taget højde for ved at sammenligne de samme strækninger på samme tidspunkt af året og på tidspunkter, hvor der ikke er trængsel.Vejdirektoratet peger på, at der kan gå lidt tid fra priser stiger, til man ser den fulde effekt ude på vejene. Det kan derfor ikke udelukkes, at hastigheden på vejene vil blive reduceret yderligere, hvis brændstofpriserne forbliver på det samme høje niveau, som man oplever i Danmark her og nu.