Havn på Djursland køber stor lagerbygning på havnen

Mandag 4. april 2022 kl: 12:27

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Investeringen i lager- og erhvervsbygningen, der er på 8.000 kvadratmeter, sker i forlængelse af de seneste års vækst på havnen.- På Grenaa Havn oplever vi en stor interesse for vores faciliteter og kompetencer. Den efterspørgsel tilstræber vi hele tiden at kunne imødekomme. Investeringen i lager- og erhvervsbygningen er derfor en del af vores generelle fokus på at styrke vores koncept om attraktive lagermuligheder og arealer, siger Henrik Carstensen, der er administrerende direktør for Grenaa Havn A/S.Grenaa Havn vertager bygningen med nogle lageraftaler, som fortsat vil gælde. Herudover vil Rygaard Transport og Logistic A/S stadig have sin administration i bygningen.- Derudover har vi indgået en spændende, længerevarende lageraftale med en anden kunde, hvorfor vi er i fuld gang med at gøre dele af bygningen og arealerne klar til, at denne kunde rykker ind pr. 1. maj, siger Henrik Carstensen.Tilknyttet lagerbygningen opgraderer Grenaa Havn også et havneareal på 8.500 kvadratmeter, der klargøres med ny belægning til brug for opbevaring af eksempelvis gods og projektgods.